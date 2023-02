Leporati, presidente-calciatore di un Sestu che vuole i playoff 

Punta in alto la Polisportiva Sestu di Andrea Leporati. Il presidente-giocatore della squadra dell’Over 55 pensa già ai playoff. «L’importante è rientrare tra le prime otto, poi ci saranno gli spareggi. Sarà fondamentale arrivarci bene dal punto di vista fisico. L’anno scorso siamo usciti ai rigori in semifinale, quest’anno vedremo cosa succederà». La squadra biancoblù dopo un’andata d’andata da incorniciare nella quale, dopo la sconfitta alla prima giornata è rimasta imbattuta e con la porta inviolata per il resto del girone, è reduce da quattro punti nelle ultime tre gare del ritorno pur detenendo il primato della miglior difesa con sole quattro reti subite. I numeri sono meno confortanti in attacco (quindici le reti fatte) nonostante i tre centri in sei presenze messi a segno proprio da Leporati, che tra vari infortuni ha tenuto le redini del centrocampo dell’attuale terza forza del torneo.

Giocatore e dirigente

Una carriera spesa in mediana dal 55enne centrocampista cagliaritano, cresciuto nell’RVF e con un’esperienza anche nella Jupiter prima di abbandonare il calcio giocato per riprenderlo in seguito da amatore, con i colori della squadra di cui è anche il massimo dirigente. «Da tre anni abbiamo chiesto l’affiliazione all’Over 55. Il nostro obiettivo è divertirci e stare bene, prima di tutto. Da noi vige la regola che tutti devono poter giocare». Poi c’è anche l’aspetto agonistico. «Vincere fa piacere» ma non è un assillo per Leporati, che non vede favoriti per la vittoria finale: «La Sardachem là davanti ha giocatori che fanno la differenza, questa stagione è sulla falsariga della scorsa e possiamo dire la nostra anche noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA