L’educazione ambientale entra in classe e diventa uno strumento per riscoprire le radici delle comunità. È l’obiettivo del protocollo d’intesa triennale sottoscritto dall’Ufficio scolastico regionale e dal Parco geominerario, per promuovere nelle scuole la conoscenza del patrimonio storico, geologico, minerario e ambientale dell’Isola. L’accordo prevede percorsi didattici e iniziative sulla sostenibilità, senza costi per gli istituti. A firmare sono stati il direttore generale dell’Usr Francesco Feliziani, e il commissario straordinario del Parco Roberto Curreli. Il Parco proporrà progetti ed esperienze educative nel quadro dell’insegnamento dell’educazione civica all’interno delle classi, mentre l’ufficio scolastico regionale ne curerà la diffusione tra le scuole, nel rispetto della loro autonomia. Potrà inoltre essere istituito un gruppo di coordinamento con due referenti per ente.

L’identità locale

L’iniziativa guarda alle specificità del Sulcis Iglesiente, dove la storia mineraria e il patrimonio naturalistico sono parte dell’identità locale. Per Vito Spiga, assessore all’Istruzione del Comune di Iglesias, il progetto può rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le proprie origini. «Il futuro degli studenti è legato al nostro passato: è fondamentale che i ragazzi conoscano le proprie radici», sottolinea. «Il Comune offrirà supporto e risorse, dagli scuolabus alla disponibilità delle aree, lasciando alle scuole la gestione delle attività».

Eventi da ricordare

Anche la sindaca di Buggerru, Laura Cappelli, accoglie con favore l’intesa. «Notiamo tanta carenza di conoscenza della nostra storia territoriale nei più piccoli», spiega ricordando i progetti già promossi dall’amministrazione con le scuole. «Tra i temi da approfondire, sicuramente saranno prioritari l’Eccidio di Buggerru e la storia della festa di Santa Barbara, attraverso laboratori e attività pensati per i bambini, per far conoscere gli eventi e le tradizioni che hanno segnato la comunità».

I percorsi didattici

La sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, evidenzia le opportunità offerte dal territorio per sviluppare percorsi didattici che uniscano geologia, biodiversità e conoscenza dell’ambiente. «L’unione tra il turismo scolastico e la didattica nelle scuole è perfetta», sottolinea Porrà, richiamando in particolare il patrimonio della miniera di Orbai, la grotta Santa Giuliana e il sentiero di Sa Raighina. «A questi si aggiunge S'Ortu Mannu, un patrimonio naturalistico che può avvicinare gli studenti allo studio della flora e dell'ambiente».

Cultura ambientale

«Questo accordo», dichiara Curreli, «rappresenta un traguardo di grande valore: consentirà di trasmettere alle nuove generazioni non soltanto la memoria della straordinaria epopea storico-mineraria e industriale della nostra Isola ma anche una rinnovata cultura ambientale ed ecologica, a presidio e a tutela dei nostri territori».

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