leoni primo ad alghero, titolo ad argese 

Il 6º Challenge Riviera del Corallo, ultimo round dell’Italiano organizzato dal Team Alghero Corse, è stato vinto da Gianluca Leoni dell’Autoservice Sport (trionfatore tra le Scuderie) che su Mitsubishi Evo IV si è aggiudicato entrambe le manche (la 3ª annullata causa maltempo). Secondo un altro gialloblù, Lorenzo Ruiu, che ha preceduto Antonio Piana.

La sfida per il tricolore è andata invece al pugliese Donato Argese, 8º assoluto ma 1º di gruppo e classe in E2Sc. Questi successi gli hanno permesso di superare nella lotta per il titolo Nicolò Pezzuto, conterraneo che fino a sabato lo precedeva di 2 punti, ma a cui ieri non è bastato arrivare 6º assoluto perché solo 4º di gruppo e classe tra i kartcross. A Filomena Palumbo il titolo femminile.

Classifica : 1) G. Leoni (Mitsubishi Evo IV), in 3’45”53 e 3’35”08; 2) L. Ruiu (Kartcross), in 3’51”47 e 3’41”44; 3) A. Piana (Renault 5Gtt), in 3’49”48 e 3’44”73; 4) G. Beccu (kartcross), in 3’50”83 e 3’48”43; 5) Q. Beccu (Kartcross) in 3’51”56 e 3’47”82; 6) N. Pezzuto (Kartcross), in 3’52”54 e 3’47”31; 7) G. Coghe (Citroën Saxò), in 3’50”01 e 3’49”94; 8) D. Argese (Radical Sr4), in 3’49”77 e 3’51”37; 9) N. Minnai (Bmw Mini Cooper S), in 3’56”62 e 3’48”75; 10) A. Cuccheddu (Bmw Mini Jcw) in 3’55”53 e 3’52”55.

