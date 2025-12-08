Leone: «Umanità provata, apriamo alla pace» 

Roma. Arriva in piazza di Spagna da via dei Condotti tra due ale di nuovo a bordo della Papamobile (come faceva Benedetto XVI prima di Francesco) papa Leone XIV, per il tradizionale omaggio alla statua della Vergine nella festa dell'Immacolata Concezione. Roma è avvolta nell'atmosfera prenatalizia. Il Papa sembra cogliere il particolare momento di passaggio che coinvolge Roma ma nel suo discorso allarga l'orizzonte al mondo intero, rivolgendosi proprio alla Madonna in una supplica in cui per «un'umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra» implora che fiorisca «la speranza giubilare qui e in ogni angolo della terra».

«Dopo le porte sante - invoca – si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione». In piazza di Spagna Leone è accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in fascia tricolore e dal vicario della diocesi di Roma, il card. Baldo Reina. Dopo la deposizione del tradizionale cesto di rose bianche, Prevost si intrattiene con i malati prima di rientrare in Vaticano, non senza un piccolo imprevisto: in via dei Due Macelli, le animaliste di Peta hanno tentato di alzare davanti alla papamobile uno striscione di protesta contro lo sfruttamento degli animali. I gendarmi hanno fatto abbassare rapidamente lo striscione e l’auto è ripartita dopo una breve sosta.

