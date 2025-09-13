Leone, sono 70 Il suo primo compleanno da Pontefice 

Città del Vaticano. Tra i primi auguri arrivati sulla sua scrivania ci sono i disegni dei bambini ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi, carichi di speranza per quella pace invocata da Leone fin dal primo istante della sua elezione, l’8 maggio. Oggi Prevost compie 70 anni e un Papa di quest’età non si vedeva da Wojtyla, che li compì nel 1990. In questi quattro mesi di pontificato ha mostrato energia, a partire dall’agenda sempre strapiena e da una tenuta fisica da sportivo. Oltre ai piccoli pazienti dell’ospedale romano gli auguri sono arrivati e arrivano un po’ da tutto il mondo, e pare che a chi glieli porgeva con grande anticipo abbia risposto, con un sorriso e forse un po’ di scaramanzia, che c’era ancora tempo e comunque non aveva problemi ad accettare, più che i regali, una novena di preghiera. Oggi per lui dovrebbe essere una normale domenica di lavoro, con l’Angelus alle 12 in Piazza San Pietro e la celebrazione a San Paolo alle 17. Un momento per porgergli gli auguri potrebbe esserci anche alla fine della celebrazione ecumenica a San Paolo fuori le Mura. E non è da escludersi un pranzo con i confratelli agostiniani che abitano a pochi metri dalla sua casa al Sant’Uffizio.

