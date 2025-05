Leone pranza con gli agostiniani e rafforza l’intesa col mondo ebraico 

Vaticano. «Un ritorno a casa». Così i confratelli agostiniani di Leone XIV definiscono la visita del Papa alla curia generalizia dell’ordine di Sant'Agostino, in Via Paolo VI quindi appena fuori dalle mura vaticane, dove ieri ha celebrato messa ed è rimasto a pranzo. Dopo il blitz di sabato scorso a Genazzano per pregare nel Santuario della Madre del Buon Consiglio, retto anch’esso dai padri agostiniani, Prevost continua dunque il suo tour affettivo nei luoghi dell’ordine di appartenenza, cui si sente sempre legatissimo. Ieri, anche se a sorpresa, di strada non ne ha dovuta fare molta: la sede degli Agostiniani è infatti letteralmente a due passi dallo stesso palazzo del Sant’Uffizio dove per ora il nuovo Papa continua ad alloggiare come faceva già da cardinale.

Il percorso

Ci è andato comunque in auto, alle 11.50, rimanendo poi oltre tre ore, fino alle 15.55 quando lungo il breve percorso a fianco del colonnato di San Pietro per rientrare in Vaticano è stato salutato da una folla festante di fedeli. «È andata bene. Abbiamo fatto la messa insieme e poi il pranzo. Lui si sente ancora un agostiniano. La sua vita è sempre al centro della comunità agostiniana. Anche adesso che è vestito da Papa lui non cambia, è così, è sempre bravo», racconta padre Ian Wilson, uno degli assistenti generali presso la Curia degli agostiniani.

L’incontro

Il pranzo era per venti persone, seduto a fianco del Papa il priore generale Alejandro Moral Anton. Monsignor Lizardo Estrada Herrera, ausiliare di Cuzco e segretario generale del Consiglio Episcopale latinoamericano (Celam), si dice «contentissimo» di aver avuto Prevost «come insegnante, e per la sua amicizia. Lui è un agostiniano come tutti noi. Era formatore, ha avuto tanti, tanti seminaristi, per 12 anni è stato nostro padre generale. Ha girato il mondo, quindi conosce frati agostiniani dappertutto».

Ma la giornata del Papa non si è fermata all’incontro con i suoi confratelli. Un segnale importante della volontà di rafforzare i rapporti col mondo ebraico, negli ultimi tempi in crisi per quanto accaduto dal 7 ottobre in poi con la guerra a Gaza, è arrivato dal messaggio al rabbino capo di Roma per informare della sua elezione. Leone XIV si impegna infatti «a continuare e a rafforzare il dialogo e la cooperazione della Chiesa con il popolo ebraico nello spirito della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II». Di Segni, che sarà presente domenica alla messa di inaugurazione del pontificato, «ha accolto con soddisfazione e gratitudine le parole a lui dirette dal nuovo Papa». E a proposito della Nostra Aetate, «mentre ci avviciniamo al 60/o anniversario di questa dichiarazione, non vediamo l'ora di lavorare insieme per approfondire la comprensione e la cooperazione».

I social

Leone XIV ha poi scelto di mantenere attiva la presenza sui social attraverso gli account papali su X e Instagram. Oggi Prevost incontrerà nell’Aula Paolo VI i rappresentanti di tutte le Chiese orientali, compresa la greco-cattolica ucraina.

