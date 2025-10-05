Leone: «Passi significativi» 

CITTÀ DEL VATICANO. Il Papa guarda al piano di pace per il Medio Oriente e auspica che porti a «una pace giusta e duratura». Leone XIV ha celebrato ieri messa e Angelus in una Piazza San Pietro colma di fedeli, nonostante la pioggia. A Roma si è celebrato il Giubileo dei migranti e dei missionari e Prevost, in perfetta continuità con Francesco, parla di accoglienza e condanna ogni discriminazione. Poi uno sguardo di speranza al piano degli Stati Uniti su Gaza: «In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati. Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura».

L’abbraccio ai migranti

Il Papa esprime poi «preoccupazione per l’insorgenza dell’odio antisemita nel mondo come purtroppo si è visto con l’attentato terroristico a Manchester avvenuto pochi giorni fa». Ma allo stesso tempo torna a chiedere sollievo per la Striscia: «Continuo ad essere addolorato per l’immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza», Prevost ha recitato l’Angelus dal sagrato, dopo una messa che ha avuto la questione dei migranti, con «il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell’indifferenza o lo stigma della discriminazione». «Siate sempre i benvenuti», ha detto rivolto ai migranti sottolineando comunque che «nessuno deve essere costretto a partire né sfruttato né maltrattato per la sua condizione di bisognoso o di forestiero. Al primo posto sempre la dignità umana».

