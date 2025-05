Leone insiste sul disarmo: «Deve iniziare dalle parole» 

CITTÀ DEL VATICANO. Il Papa incontra i giornalisti e chiede loro di essere alleati nella costruzione della pace e nella ricerca della verità. Li invita a «disarmare» le parole e lancia un appello per i reporter che sono in cella solo per avere risposto fedelmente alla loro missione di informare. Leone XIV dedica la sua prima udienza al mondo della comunicazione, che lo accoglie in modo molto caloroso. Tanti gli applausi durante il discorso. Il Pontefice, con questo primo incontro, ha voluto ringraziare la stampa mondiale per il grande lavoro di queste settimane, tra la morte di Francesco, il conclave e l'elezione del nuovo Papa.

«Narrare le speranze»

«Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra», dice il Papa incontrando i giornalisti nell’Aula Paolo VI: «Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace».

Poi il pensiero ai reporter finiti in carcere: «La Chiesa riconosce in questi testimoni, penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita, il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere». Quindi lancia un esplicito appello per la loro liberazione. Torna nel discorso ai giornalisti anche l'intelligenza artificiale: che ha un «potenziale immenso», ma bisogna avere «responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l'umanità». Infine la richiesta a tutti gli operatori della comunicazione a essere «operatori di pace», cercando «con amore» la verità e dicendo no alla «guerra delle parole e delle immagini».

Scherzi e ironie

Alla fine dell'udienza il saluto personale ai giornalisti, non sottraendosi a domande, strette di mano, autografi e anche siparietti simpatici. Prevost passa agevolmente dall'italiano all'inglese allo spagnolo, ha un sorriso per tutti. È ironico e sagace, ma anche moderato. Scherza, ma davanti alla richiesta di selfie declina gentilmente mentre - da rodato personaggio pubblico - sfiora le mani che compongono le due ali di folla che lo accompagnano verso l'uscita dall'Aula Paolo VI. Una standing ovation e un lungo applauso hanno accolto Leone XIV, per la prima volta nell'imponente aula vaticana. Un debutto di fronte ai giornalisti di tutto il mondo “armati” di telefonini e taccuini, pronti ad appuntare non solo le parole ma anche i fuoriprogramma del nuovo Pontefice che, al termine dell'incontro istituzionale, non ha esitato nel fermarsi a scambiare due chiacchiere con i reporter in prima fila.

E così, inevitabilmente, si è passati a parlare di tennis ma anche dei prossimi impegni da Papa. C'è chi, scherzando, ha sfidato il rovescio dell'americano Prevost affidandosi all'aiuto del connazionale Agassi. Un match di beneficenza, ovviamente, al quale il Papa non ha saputo dire di no. «Però non portate Sinner», ha replicato, ironizzando non solo sul fatto che il campione altoatesino sia il numero uno al mondo, ma anche sulla curiosa circostanza che il suo cognome, in inglese, significa peccatore.

E poi gli autografi, su agende, fogli e persino una palla da baseball, sport di cui è appassionato sin dai tempi della sua Chicago. “Leone PP XIV” la firma del Santo Padre, identica a quella che, la sera stessa dell'elezione, aveva lasciato sulla Bibbia di una bambina al palazzo del Sant'Uffizio dove abita. Passando accanto a una giornalista vestita di bianco, Prevost ha anche scherzato sull'abbinamento cromatico mettendosi accanto alla reporter a favore di telecamera.

«Devo imparare»

Momenti informali, come quel «Forza Roma» rivolto due giorni fa a un tifoso giallorosso lungo il tragitto verso il santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano. O la sciarpa d'alpaca donata ieri da una missionaria peruviana e subito indossata al collo. Poi, rivolgendosi ai suoi assistenti, Leone ha chiesto se fosse compito suo consegnare i rosari ricordo ai giornalisti. Alla risposta negativa si è scusato e ha ironizzato: «Sto ancora imparando». È solo la prima uscita, e il protocollo in fondo non è apparso così importante.

La giornata di Leone XIV era cominciata con la telefonata del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che lo ha invitato a Kiev. Prevost conferma dunque la sua vicinanza al popolo ucraino per il quale, al Regina Coeli di domenica, aveva invocato «una pace autentica, giusta e duratura». Intanto riprende anche il Giubileo con la presenza fisica del Papa, mancata nei giorni della malattia di Francesco. Domani, alle 10 in Aula Paolo VI, il primo evento giubilare, con l’udienza delle Chiese Orientali.

