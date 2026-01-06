Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace» 

Città del Vaticano. Papa Leone XIV alle 9.41 ha chiuso la porta santa della basilica di San Pietro, l'ultimo atto del Giubileo della speranza che era stato aperto da Papa Francesco il 24 dicembre del 2024. Leone si è inginocchiato e ha pregato. Tra i presenti, il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Si volta pagina

È calato così il sipario sull'Anno Santo dei due Papi che ha visto arrivare a Roma oltre 33 milioni di pellegrini. Oggi si volta pagina con il Concistoro, la riunione di Prevost con i cardinali per tracciare le linee future della Chiesa. Fin dalle riunioni pre-conclave dei porporati, era emersa la necessità di confrontarsi più spesso. Leone ha raccolto questa esigenza e vuole proseguire nel pontificato con una agenda non più dettata dalle scadenze del Giubileo.

Nuova linea

Dopo la chiusura della porta santa, il Papa Leone ha celebrato la messa dell'Epifania e nell'omelia ha messo in guardia dai «deliri di onnipotenza» e ha invitato a trasformare l'umanità resistendo alle «lusinghe dei potenti». Quindi ha detto: «Le sue vie non sono le nostre vie, e i violenti non riescono a dominarle, né i poteri del mondo possono bloccarle. È bello diventare pellegrini di speranza – ha proseguito richiamando il tema del Giubileo –, ed è bello continuare ad esserlo, insieme. La fedeltà di Dio ci stupirà ancora. Se non ridurremo a monumenti le nostre chiese, se saranno case le nostre comunità, se resisteremo uniti alle lusinghe dei potenti, allora saremo la generazione dell'aurora». Il Papa confida in una «umanità, trasformata dal Dio che per amore si è fatto carne». A concludere la mattinata, l'Angelus pronunciato dalla Loggia centrale nel corso del quale Leone ha rinnovato l’appello per la pace: «Gli estranei e gli avversari diventino fratelli e sorelle, al posto delle diseguaglianze ci sia equità, invece dell'industria della guerra si affermi l'artigianato della pace».

