Leone Berrettini ma va avanti Fritz 

Miami. Matteo Berrettini ci ha provato ancora una volta, ma Taylor Fritz resta un ostacolo insuperabile per il tennista romano, che è stato battuto per la quinta volta in cinque scontri diretti. Nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami Berrettini ha rifiutato l’idea di una sconfitta che al tie break del secondo set sembrava inevitabile. Sotto 6-3 nel gioco decisivo dopo aver perso la prima partita 7-5, l'italiano ha annullato una serie di match point del rivale imponendosi 9-7 e guadagnandosi l'accesso al terzo set, dove però il n.4 al mondo è riuscito ad avere la meglio per 7-5.

«Il finale è stato un po' amaro per il risultato», ha commentato Berrettini. «Sono orgoglioso perché giocare una partita alla pari con un tennista del genere sul cemento non è scontato. Peccato perché la semifinale è stata a un paio di punti». In semifinale Taylor Fritz ha sfidato nella notte il diciannovenne ceco Jakub Mensik. La sfida tra “veterani” ha visto Novak Djokovic (37 anni) conquistare invece la finale ai danni di Grigor Dimitrov (33): 6-2, 6-3.

In campo femminile, la finale di stanotte vedrà di fronte la numero uno al mondo, Aryna Sabalenka (che ha eliminato Jasmine Paolini in semifinale) e l’americana Jessica Pagula che ha messo fine in tre set alla della filippina Alex Eala: 7-6, 5-7, 6-3.

