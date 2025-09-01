«Leone aprirà ai cattolici Lgbtq» 

CITTÀ DEL VATICANO. Si avvicina il Giubileo dei cattolici Lgbtq+ e arrivano segnali di apertura di Leone XIV, nel solco di quanto aveva già fatto Francesco. Ieri il Papa ha incontrato il gesuita americano padre James Martin, paladino dei diritti dei gay e promotore della pastorale per le persone che fanno riferimento al mondo arcobaleno. A riferire il clima dell’incontro è lo stesso sacerdote sui social: «Il messaggio che ho ricevuto è stato che Papa Leone continuerà con la stessa apertura che Francesco ha mostrato verso i cattolici Lgbtq. Ho trovato Leone gioioso, rilassato e sereno. È una gioia stare con lui». È un segnale atteso, considerato che finora Prevost non aveva mai toccato il tema mentre in uno dei primi incontri, quello del 16 maggio con il corpo diplomatico, aveva parlato della famiglia «fondata sull’unione stabile tra uomo e donna».

Il suo predecessore - insieme al prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez - aveva sdoganato la benedizione delle coppie dello stesso sesso, e il provvedimento che non è mai stato messo in discussione. Anzi, ora arriva questo messaggio che conferma l’apertura attraverso le parole di padre Martin. Intanto la comunità Lgbt si prepara al Giubileo organizzato dalla Tenda di Gionata e da altre associazioni. Venerdì alle 20 si terrà la veglia di preghiera presso la Chiesa del Gesù a Roma e sabato 6, alle 11, la messa sempre nella chiesa dei gesuiti. Il pomeriggio di sabato, a partire dalle 15, la processione per varcare la Porta Santa della Basilica di San Pietro. A celebrare sabato mattina sarà il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino. «È anacronistico dover ancora ribadire ciò che il Vangelo proclama da sempre: la pari dignità, la libertà, il rispetto e la misericordia sono l'alfabeto nativo della vita cristiana. Eppure, il cammino della Chiesa, mentre si scontra coi limiti umani, è chiamato ogni giorno a rinnovare la sua alleanza con gli ultimi e con i feriti dalla storia», ha detto Savino in una conversazione con la Tenda di Gionata, l’associazione che fa rete per promuovere la presenza delle persone Lgbt e delle loro famiglie nella vita della Chiesa, con la dignità di tutti gli altri.

RIPRODUZIONE RISERVATA