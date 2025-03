Leonardo: un ko e una beffa 

Troppa MestreFenice per la Leonardo. Nella ventesima giornata di Serie A2 Élite i cagliaritani si arrendono 7-2 in casa contro la capolista del girone e restano terzultimi.

La partita

Al PalaConi la MestreFenice trova il vantaggio dopo 6’ con Maltauro. Al 12’ risponde Ennas con il gol dell’1-1 dopo un recupero al limite dell’area. Il pari però è solo illusorio per la Leonardo, che prova a giocarsela anche contro la prima della classe ma a un minuto e mezzo dall’intervallo subisce il gol del 2-1 di Bui al termine di una ripartenza micidiale. Nella ripresa gli ospiti dilagano. Passano tre minuti e il capocannoniere del campionato Pires allunga sul 3-1. Al 28’ Bui e Ruzzene segnano in rapida successione portando il punteggio sul 5-1. La Leonardo prova a reagire, accorciando sul 5-2 al 30’ con la deviazione sotto porta di Atzeni sul tiro dalla distanza di Garcia. Nel finale Mazzon e nuovamente Ruzzene chiudono definitivamente la pratica sul 7-2 per la MestreFenice.

Penalizzazione

Per la Leonardo si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il ko 3-1 (gol di Monti per i cagliaritani) nel turno infrasettimanale sul campo del Saviatesta Mantova, secondo in classifica. Due sfide sulla carta proibitive e che hanno rispettato il pronostico della vigilia. La lotta salvezza resta comunque apertissima, nonostante il punto di penalizzazione inflitto dal giudice sportivo alla Leonardo per la mancata disputa della sfida contro la CDM Futsal del 14 febbraio quando un ritardo del volo aereo dalla Sardegna aveva impedito alla squadra cagliaritana di presentarsi in tempo a Genova. Il comunicato pubblicato venerdì scorso ha assegnato la vittoria a tavolino per 6-0 ai liguri e il punto di penalizzazione agli arancioneri, ora quartultimi a quota 14, a una lunghezza di distanza dal quartultimo posto occupato dal Modena Cavezzo e che vorrebbe dire salvezza diretta.

