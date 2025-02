Leonardo, triste san valentino 

Un ritardo aereo nega alla Leonardo la possibilità di scendere in campo alle 15,30 contro la CDM Futsal al Palasport di Campo Ligure per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 Élite. Per i cagliaritani è stato un venerdì di San Valentino da dimenticare e, oltre al danno, c’è il rischio anche della beffa. Sarà il giudice sportivo a decidere nei prossimi giorni se la gara sarà da recuperare in un’altra data o se assegnare alla CDM Futsal la vittoria a tavolino 6-0 e alla Leonardo un eventuale punto di penalizzazione in classifica.

Il comunicato

Era stata la stessa società ligure ad annunciare attraverso i propri canali le motivazioni della mancata disputa della partita: «A causa di un ritardo del volo dalla Sardegna», si legge nel comunicato della CDM Futsal, «la Leonardo non si è potuta presentare in campo. Così, attesa mezz’ora prevista dal regolamento, gli arbitri hanno formalizzato che la gara non si sarebbe giocata».

La classifica

Le altre partite si sono disputate come da programma. Saints Milano e Olimpia Verona, penultima e ultima in classifica alle spalle della Leonardo, sono state entrambe sconfitte dal Saviatesta Mantova (4-2) e dal Lecco (1-0). Il Modena Cavezzo ha vinto 4-1 con lo Sporting Altamarca staccando gli arancioneri al terzultimo posto. Proprio sabato al PalaConi la Leonardo affronterà il Modena in un delicatissimo scontro salvezza.

Coppa Divisione

Giovedì scorso intanto è andata in scena la sfida tra Leonardo e Roma valida per gli ottavi di finale della Coppa della Divisione, competizione riservata agli under 23. Ad avere la meglio è stata la squadra giallorossa (il match si è concluso 7-0), ma ai cagliaritani resta la soddisfazione del traguardo raggiunto e di aver affrontato alcuni tra i migliori giovani in circolazione del futsal italiano.

