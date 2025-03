Leonardo, tre punti d’oro 

Basta un gol. La Leonardo conquista tre punti d’oro nel recupero della ventunesima giornata di Serie A2 Élite, superando per 1-0 il Lecco in trasferta. Decisiva la rete segnata da Filippo Monti al 9’ della ripresa, che ha permesso agli arancioneri di abbandonare l’ultimo posto in classifica ed uscire dalla zona playout.

La partita

Al PalaRogeno, il Lecco parte forte, ma i legni ed Erbì negano il vantaggio ai padroni di casa. I cagliaritani si fanno invece vedere con Idda e Piccioni, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0. Il gol che decide il match arriva nella ripresa con Filippo Monti, che infila la palla tra le gambe di Pulcini in uscita per l’1-0 della Leonardo al 29’. Il Lecco continua a fare i conti con le parate di Erbì, mentre Ennas va ad un passo dal raddoppio su azione di calcio d’angolo. Negli ultimi otto minuti di gara i lombardi si giocano la carta del portiere di movimento, ma la difesa della Leonardo regge. A Lecco finisce così 1-0. Per la squadra di Tony Petruso sono tre punti d’oro nella corsa salvezza.

Coppa Italia

Il campionato di Serie A2 Élite, così come la Serie A, ha osservato un weekend di riposo per lasciar spazio alle finali di Coppa Italia. Sardegna protagonista con i suoi talenti. Nella Coppa Italia di Serie A, a trionfare è stata la Feldi Eboli di Lorenzo Etzi, che ha avuto la meglio per 4-2 sull’Ecocity Genzano di Riccardo Siddi nella finalissima di Jesi. Michele Podda si è fermato in semifinale con la Meta Catania perdendo ai rigori contro l’Ecocity, mentre la L84 di Marco Pasculli è stata eliminata nei quarti dalla Feldi Eboli. Nella Coppa Italia di Serie A2 Élite ha invece trionfato il Bulldog Capurso di Jacopo Ugas, autore anche di un gol nel 5-1 in finale contro l’Academy Pescara.

RIPRODUZIONE RISERVATA