Leonardo, trasferte amare 

Seconda trasferta e seconda sconfitta per la Leonardo. Nella terza giornata di Serie A2 Élite, i cagliaritani allenati da Tony Petruso perdono 2-1 sul campo del Pordenone, ma recriminano a fine gara per il possibile gol del 2-2 (un tiro di Tidu che avrebbe superato la linea di porta) non assegnato dagli arbitri.

La partita

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Merito anche delle parate di Erbi, che nega più volte il gol ai neroverdi, mentre dall’altra parte i cagliaritani si rendono pericolosi con Morando e Garcia. Nella ripresa è Grigolon a portare in vantaggio i padroni di casa dopo sei minuti e mezzo dal ritorno in campo. A metà secondo tempo viene espulso Atzeni e il Pordenone, in superiorità numerica, poco dopo riesce a raddoppiare con Bortolin. Sotto 2-0 Tony Petruso si gioca il portiere di movimento per riaprire la gara. Il gol che rimette tutto in discussione arriva però in una situazione di gioco con Erbi in porta. La firma è di Morando, che segna il 2-1 a tre minuti e mezzo dalla sirena finale. La Leonardo insiste con il portiere di movimento e negli ultimi dieci secondi l’assalto arancionero produce un’ultima occasione. Tidu calcia dal limite, Vascello para ma il pallone sembrerebbe oltrepassare la linea di porta. Gli arbitri lasciano proseguire negando di fatto il pari ai cagliaritani, sconfitti per la seconda volta in questo campionato.

Il commento

«Sapevamo di affrontare una grande squadra», il commento di Tony Petruso al termine del match, «abbiamo disputato una buona gara, il Pordenone ha fatto di più la partita ma noi abbiamo combattuto con le nostre armi». Oltre che per il risultato resta il rammarico per il gol del 2-2 non assegnato: «Abbiamo creato le nostre occasioni. Forse gli avversari hanno fatto qualcosa in più, ma il pareggio sarebbe stato giusto e lo avevamo anche segnato», ha concluso il tecnico.

