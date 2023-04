Leonardo Tondo e le vite da salvare 

«Il pensiero è una cosa e il passaggio all’atto un’altra. Il pensiero è presente in moltissime persone, nel 10 per cento della popolazione in modo più o meno intenso. Il passaggio all’atto è meno frequente. C’è un rapporto di 1 su 200. Il momento del passaggio all’atto è l’essenza dell’aspetto psicopatologico».

«Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». Le parole di Cesare Pavese, che accompagnano il suo addio al mondo. L’autore del romanzo “La luna e i falò” è una delle voci del libro “Cupio dissolvi, percorsi verso la distruzione di sé” (Carocci editore) dello psichiatra Leonardo Tondo, presentato ieri sera a Cagliari, nella sala Giorgio Pisano del gruppo L’Unione Sarda. Sono intervenuti, insieme all’autore, per affrontare un tema che è ancora un tabù, una frontiera inaccessibile nel dibattito pubblico, il direttore editoriale del giornale Lorenzo Paolini («un volume costruito in modo raffinato che ci aiuta a capire una questione molto complessa»), l’archeologa Maria Antonietta Mongiu («esalta la vita e indica una via d’uscita al dolore») e Andrea Pinna che ha letto alcuni brani del libro. «L’intento dell’opera», spiega Tondo, «è quello di spostare l’attenzione sulle persone che decidono di togliersi la vita, prendendo in considerazione le loro biografie, alcune testimonianze e immaginando “interviste impossibili” a vari personaggi, nello spirito di un geniale programma della Rai di tanti anni fa. Si cerca di dare una spiegazione alla distruzione di sé indagando nell’ambito dei fenomeni sociali, ma è un errore. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare di fronte alle scelte di molti scrittori e artisti, il suicidio non ha nulla di romantico o filosofico».

Da dove nasce la scelta dell’autodistruzione?

«Nel momento in cui si riconduce il suicidio all’interno di una psicopatologia c’è la possibilità di intervenire e si può fare molto. Se lo lasciamo su un piano filosofico e romantico, non si possono cambiare le idee autodistruttive delle persone».

Il pensiero del suicidio è ricorrente.

«Il pensiero è una cosa e il passaggio all’atto un’altra. Il pensiero è presente in moltissime persone, nel 10 per cento della popolazione in modo più o meno intenso. Il passaggio all’atto è meno frequente. C’è un rapporto di 1 su 200. Il momento del passaggio all’atto è l’essenza dell’aspetto psicopatologico».

Si pensa che il gesto estremo sia legato alle mutate condizioni di vita di una persona, come la perdita del lavoro e una delusione sentimentale, o al malessere sociale. È davvero così?

«Nel libro si vuole togliere ogni alone romantico al suicidio ma anche eliminare ogni interpretazione di tipo sociologico. È inutile che si parli di disoccupati o imprenditori in difficoltà. Osservando la realtà, vediamo che è un atto molto democratico, lo si trova in tutte le classi sociali. Il tasso più alto, anche in Sardegna, si registra nelle aree rurali. Ogni individuo, con un certo tipo di psicopatologia, è a rischio. E c’è un altro luogo comune da superare e riguarda i giovani che, al contrario di quello che si dice, si tolgono la vita molto meno frequentemente rispetto agli anziani. Certo, il giovane rappresenta il futuro e la sua morte lascia un grande dolore nella comunità».

La scelta dei personaggi che sono al centro del suo libro. Tra richiami artistici e letterari e dati scientifici. Ci sono, tra gli altri, Rodolfo d’Asburgo e Kurt Cobain.

«La scelta è stata fatta per simpatia. Ci sono anche analisi della fine dell’800 di due studiosi come Henry Morselli e Èmile Durkheim, che hanno analizzato in modo approfondito il problema».

Il titolo richiama San Paolo che nella prima lettera ai Filippesi, secondo la Vulgata, scrive: desiderium habens dissolvi et cum Christo esse.

«È riconducibile a San Paolo che però non voleva esprimere una volontà di autodistruzione, ma il desiderio di un mistico annientamento in Cristo».

Il suicidio è associato alla depressione.

«Il suicidio non è un atto tipico delle persone depresse. Ma è tipico delle persone depresse con, in più, rabbia e agitazione interna. È l’agitazione che porta al suicidio. Una persona depressa non ha una volontà così forte. Sin dall’antichità, è la rabbia che porta al gesto estremo. Pensiamo ad Aiace nell’Iliade».

Il rifiuto della vita si può affrontare e curare?

«Non ci sono dubbi. Nasce da una patologia che si può curare. Con il libro voglio lanciare un concreto segnale di speranza. Trattamenti psicoterapici e farmacologici possono essere molto utili nella prevenzione del suicidio. Qualsiasi cosa possa accadere, c’è sicuramente la possibilità di intervenire. I medici fanno in modo che le persone non muoiano, gli psichiatri si impegnano per evitare che le persone compiano il gesto estremo».

