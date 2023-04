Leonardo Tondo domani sera a L’Unione Sarda  

Appuntamento domani sera a Cagliari per la presentazione del saggio “Cupio dissolvi” (edito da Carocci) dello psichiatra Leonardo Tondo. L’incontro si terrà alle 18 nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda nell’omonima piazza a Santa Gilla. A dialogare con il medico ci sarà Il condirettore del nostro giornale e direttore editoriale Lorenzo Paolini e la professoressa Maria Antonietta Mongiu.

“Cupio dissolvi. Percorsi verso la distruzione di sé” sposta l’attenzione sugli individui che si sono tolti la vita prendendo in considerazione le loro biografie, alcune testimonianze e immaginando interviste impossibili a vari personaggi, tra cui: Rodolfo d’Asburgo, i due soldati e amanti Bordeaux e Humain, Kurt Cobain, Cesare Pavese, Andy Warhol e Oscar Wilde. Particolare interesse è rivolto al tema dell’identità: quella divisa di chi, come gli artisti, deve conciliare il vero sé stesso e la rappresentazione di sé all’interno del prodotto creativo; e quella rigida di chi lega a tal punto la sua esistenza a un altro “oggetto” (una persona, il denaro, il successo, il proprio corpo o la propria mente) che quando questo “gancio” salta, il “non esserci” diventa l’unica possibilità. Si esplora anche il suicidio parziale di chi non vuole la morte ma fa di tutto per procurarsela con eccessi di droghe, alcol, cibo, eros.

