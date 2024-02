Leonardo, testa alla Coppa 

Nulla da fare per la Leonardo. Sul campo della capolista Vinumitaly Petrarca, la squadra allenata da Tony Petruso perde 6-1 nella diciottesima giornata di Serie A2 Élite. Che non sarebbe stata una gara semplice si sapeva: davanti c’era la prima forza del girone A, costruita per ritornare subito nel massimo campionato dopo la retrocessione dello scorso anno. Dall’altra parte le assenze non hanno aiutato i cagliaritani, che hanno dovuto fare a meno di Acco, Dos Santos e lo squalificato Siddi.

Al PalaGozzano di Padova il Petrarca mette da subito in chiaro le cose passando in vantaggio dopo neanche due minuti con Victor Mello. Al 9’ il raddoppio di Molaro, seguito dal 3-0 di Benlambrabet nel giro di novanta secondi. La Leo prova a rispondere con Guti, che segna il 3-1 subito dopo il tris dei padroni di casa. La rete non basta però a scuotere gli arancioneri, che a inizio ripresa incassano i colpi del ko. Dopo un minuto e ventisette secondi di secondo tempo, Guga allunga sul 4-1, mentre al 4’ è di Parrel il centro del 5-1. Al 17’ il 6-1 di Victor Mello chiude definitivamente la pratica. La Leonardo si ferma dopo cinque risultati utili consecutivi. Ora la testa è ai quarti di finale di Coppa Italia di A2 Élite: domani i cagliaritani affronteranno nuovamente a Padova la Vinumitaly Petrarca per provare a conquistare un posto nella Final Four.

In Serie A2 torna al successo il Sestu Città Mediterranea, che batte 3-2 in casa l’Aosta negli ultimi secondi di gara. Il Sestu aveva indirizzato la partita già nei primi cinque minuti, con il doppio vantaggio siglato da Mura e Atzeni. Nella ripresa gli ospiti rischiano col portiere di movimento e pareggiano con la doppietta di Grosso, che trova il 2-2 a un minuto e mezzo dalla fine. A sei secondi dalla sirena l’ultima parola è di Monetto, che regala la vittoria ai suoi con il gol decisivo del 3-2.

