Leonardo Sini dirige a Sassari La Bohéme 

Dal suonare la tromba per la banda di Ploaghe a dirigere l'orchestra a Budapest sono passati neppure 20 anni. Ora che ne ha qualcuno in più (classe 1990) e debutta nella sua città. Stasera alle 20.30, venerdì e domenica in replica, Leonardo Sini dirigerà al Comunale di Sassari l'orchestra dell'ente lirico de Carolis per La Bohéme. Una produzione molto sassarese, perché il regista è Alberto Gazale, direttore artistico del de Carolis, e nella recita di domenica il ruolo di Rodolfo sarà affidato al tenore sassarese, Matteo Desole. Questo il cast: Valerio Borgioni (Rodolfo), Marta Mari (Mimì), Evgeniya Vukkert (Musetta) e Christian Federici (Marcello).

In realtà Leonardo Sini ha già diretto un'opera a Sassari: Gianni Schicchi di Puccini, ma nel 2019 era senza pubblico per le restrizione dovute al Covid. Venne trasmessa in diretta da Videolina. Possiamo chiamarlo il vero debutto a Sassari per Leonardo Sini?

«Sì, perché senza il pubblico manca una parte fondamentale del fare esperienza musicale, ma questa volta felice sono di avere il pubblico e di ritrovare gli amici dell'orchestra».

La Bohéme viene definita un'opera perfetta, qual è il suo fascino?

«La storia anzitutto, in cui tutti possiamo ritrovarci: 6 ragazzi che vivono la giovinezza in maniera spensierata ma poi devono fare i conti con la vita. La vivacità e la freschezza con cui si apre l'opera diventa qualcosa di più serio, c'è la giovinezza che svanisce, i sogni che si scontrano con la realtà e la musica di Puccini è profondamente aderente al teatro, è impossibile non emozionarsi quasi alle lacrime».

Cosa aspettarsi da questo allestimento?

«Una regia molto fedele alla musica e al libretto, una regia molto naturale, sia nei movimenti, sia nei testi, un lavoro di sinergie ben riuscito».

Dalla banda di Ploaghe ai palchi internazionali.

«A 9-10 anni era ancora un gioco, anche quando ho iniziato a studiare in conservatorio inizialmente non avevo l'idea, ma suonando come trombettista in orchestra soprattutto al master di Londra ho maturato questo interesse per lo studio della partitura, della visione complessiva dei brani e scrutavo i direttori d'orchestra per capire come plasmare i suoni dalla prima prova al concerto finale».

