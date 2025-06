Leonardo salva, con la Roma basta una sola partita 

Sarà ancora Serie A2 Élite per la Leonardo. I cagliaritani hanno conquistato la salvezza vincendo i playout contro la Roma.

Prova di forza

Senza appello il match d’andata al PalaLavinium di Pomezia, con i cagliaritani che si sono imposti per 9-1 sui giallorossi grazie alla tripletta di Marcio Garcia, protagonista assoluto della partita. In grande spolvero anche Piccioni, autore di una doppietta, mentre gli altri gol portano la firma di Monti, Ennas, Idda e Acco.

Il ritorno invece non si è nemmeno disputato, con la Roma che – visto il pesantissimo passivo subito in gara 1 e le nulle possibilità di ribaltarlo – ha scelto di non presentarsi in Sardegna per giocarsi la seconda delle due sfide salvezza in programma al PalaConi. Il giudice sportivo ha così assegnato la vittoria a tavolino per 6-0 alla Leonardo, decretando ufficialmente la salvezza della formazione arancionera in A2 Élite.

Gli altri tornei

La stagione di calcio a 5 prosegue con gli ultimi appuntamenti della stagione. Ieri a Carbonia si è disputata la Final Four della Coppa Italia di Serie D, vinta dal Malasainas in finale contro l’Askos Futsal. Spazio anche ai più giovani con il Trofeo Andrea Zuddas organizzato dalla Delegazione Calcio a 5 regionale e dedicato alle formazioni Under 19: domani si disputerà l’ultimo quarto di finale tra Fanni Futsal Sassari e Parco Cross Città di Serrenti. Le semifinali e la finale sono invece in programma il 7 giugno nel rinnovato PalaBeethoven di Quartu.

Sempre a Quartu, è in corso di svolgimento in questi giorni anche la Coppa Sardegna organizzata da Quinto Uomo e riservata anche in questo caso alle squadre Under 19 isolane e che coinvolge i ragazzi in altre sfide di tecnica, uno contro uno e due contro due.

