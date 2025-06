Leonardo Pavoletti, the last dance Simbolo, bomber, leader rossoblù 

Certi amori non finiscono. Cominciano – per esempio – nell’estate del 2017, nascono insieme al nuovo stadio e proseguono, senza pause, mai un calo di desiderio. Fino a oggi, tecnicamente fino al giugno 2026, poi chissà, magari per sempre. Il signore in questione si chiama Leonardo Pavoletti, professione attaccante ma sarebbe riduttivo. La società è il Cagliari, legame fra i più azzeccati della storia recente del calcio italiano. Pavoletti è il Cagliari, che piaccia o no, e lo sarà – in campo – ancora per un bel po’, almeno per questo campionato. The Last Dance, come i Bulls di Michael Jordan, come l’ultimo giro per gli States di Kobe Bryant, dovunque – in quella che sarà l’ultima stagione della carriera da calciatore – ci sarà un applauso, un saluto, perché Pavoloso è trasversale, è l’immagine di un club, perfino di una terra. È anche l’incubo delle difese, di quella Zona Pavoletti che ha fatto saltare – fra le tante – la tavolata a Bari, dove tutto era apparecchiato per la festa fino a quando non è arrivato il digestivo.

Il capitano

Se ci sono amori, per (ri)citare Venditti, che “non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, quello di Pavoletti e il Cagliari sembra indissolubile, a prova di crisi, giri compresi. Legami profondi come quelli di Maldini al Milan, Del Piero alla Juve e Bergomi all’Inter non sono andati a buon fine, mentre il sorriso di Leonardo da Livorno con altissime probabilità lo vedremo per un bel po’ vicino al profilo dei Quattro Mori. Per il suo modo cortese e solare di gestire un personaggio “enorme”, in una terra speciale, che sa bene a chi affezionarsi anche se non è nato qui. Nessun paragone con Luigi Riva e un passato che resterà sempre presente, ma l’affetto dei tifosi, anche quelli più datati, verso questo ragazzo è qualcosa di straordinario, di certo poco comune anche in un pianeta così bislacco come quello del calcio. Un vero capitano, che sa parlare alla squadra quando c’è bisogno, che sa proteggere il gruppo dalle ingerenze esterne facendo da provvidenziale filtro, un caporedattore di un giornale molto speciale, con primedonne, giovani redattori e qualche solista che a volte sbaglia toni e modi. Lui ci mette la faccia, consapevole che il carisma risieda nel Dna e lui è stato premiato.

I gol

E poi c’è il campo, come ha sottolineato Giulini l’altro giorno: giudice inappellabile, perché puoi fare tutti i programmi che vuoi, l’allestimento migliore, ma se la palla va sul palo sei fregato. Lui, Leonardo Pavoletti, classe 1988, cresciuto nel Gruppo Sportivo Cantiere Navale Fratelli Orlando di Livorno, i gol si fare. Alcuni li ricordiamo un po’ tutti: il primo (al Genoa, 15 ottobre 2017), il gol salvezza con la Fiorentina (13 maggio 2018), la prima doppietta (al Sassuolo, 26 agosto 2018), dopo lo stop di un anno per il crociato il ritorno al gol (Spezia, 29 novembre 2020), la doppietta pazzesca al Frosinone (29 ottobre 2023). In una teca, a parte, conserviamo quello di Bari, 11 giugno 2023, l’irreale che diventa festa. Anche per quello, certi amori non finiscono.

RIPRODUZIONE RISERVATA