Leonardo, ok in Coppa Male in campionato 

La doppia sfida della Leonardo contro la Sampdoria sorride ai cagliaritani in Coppa Italia ma non nel campionato di A2. Mercoledì la squadra di Petruso ha battuto ai rigori i blucerchiati, dopo il 2-2 dei regolamentari, guadagnando l’accesso alle Final Four della Coppa Italia di A2. Nell’anticipo di campionato giocato venerdì, invece, è stata la Samp a imporsi al PalaConi per 4-0 con la doppietta di Pedrinho e i gol di Ortisi e Avellano.

In Serie B l’Industrial Point Cagliari, che ha affidato la panchina a Leandro Perra, strappa un punto d’oro all’ultimo secondo sul campo del Sestu Città Mediterranea. Il derby sardo finisce 5-5 con la rete di Fratini allo scadere. Il primo tempo vede il Sestu chiudere avanti sul 2-1 con i gol di Tommaso Lintas e Simone Casu (Atzeni ha firmato il momentaneo pareggio ospite). Nella ripresa allunga Bringas, accorcia Ramon per i cagliaritani, mentre Cau fissa il punteggio sul 4-2 dopo l’espulsione di Cossu. Nel giro di un minuto, però, Atzeni e Fratini confezionano la rimonta sul 4-4. Col portiere di movimento, il Sestu trova a un minuto dalla fine il nuovo vantaggio ancora con Casu. Sull’ultimo assalto è Fratini a trovare il 5-5 che consegna un punto prezioso al Cagliari in ottica salvezza sul campo della seconda in classifica.

Vittorie

L’Elmas torna alla vittoria con una grande prestazione, superando in casa l’MGM 2000. Protagonista Deivison con cinque reti. A segno anche Mietto, Scano e Valdes. Successo esterno per il C’è Chi Ciak che batte 6-4 il Castellamonte con le doppiette di Setti e Marini e i gol di Arrais e Curreli. La Jasnagora si deve accontentare solo di un pari nella trasferta sul campo del Nizza Monferrato. La squadra di Cocco ha pareggiato 5-5, facendosi rimontare nel finale dopo le doppiette segnate da Piaz e Ruggiu e il gol di Rafinha.