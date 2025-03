leonardo la strada è giusta 

Ancora Filippo Monti. Una doppietta del classe 2005 e un gol di Marcio Garcia regalano alla Leonardo la vittoria interna contro il Maccan Prata per 3-2 nella ventiduesima giornata di Serie A2 Élite.

La partita

Al PalaConi i cagliaritani vanno sotto dopo neanche tre minuti per il gol di Botosso, che con un destro dai dieci metri trova l’angolino alle spalle di Erbì. Al 13’ è Monti a riportare il risultato in parità: il numero 8 della Leo recupera una palla vagante nella propria metà campo, si invola in un contropiede solitario e con il mancino prende la mira per l’1-1.

La ripresa

Il risultato non cambia fino all’intervallo e per tutta la prima metà del secondo tempo. Il vantaggio della Leo arriva al 30’ con un gol capolavoro di Marcio Garcia, che colpisce al volo direttamente sul lancio di Erbì. Due minuti dopo altro contropiede della Leo gestito da Ennas e Monti: il Maccan Prata si salva in un primo momento ma alla fine è ancora Monti a chiudere l’azione con il suo sinistro per il 3-1. Terzo gol consecutivo per lui, che aveva deciso anche la trasferta di Lecco (1-0) nella settimana precedente.

Nel finale i friulani si giocano la carta del portiere di movimento. Piccioni sfiora il quarto gol cagliaritano a porta vuota. Pochi istanti dopo è invece l’ex Sestu Girardi a trovare la rete con un mancino dalla distanza che riapre la gara con un minuto e diciassette secondi ancora sul cronometro. La Leo resiste però anche agli ultimi assalti degli ospiti e conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

La classifica

Per la squadra di Petruso si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Lecco. A quattro giornate dalla fine gli arancioneri hanno due punti di vantaggio sul terzultimo posto che vorrebbe dire playout e tre sul penultimo, che invece significherebbe retrocessione diretta.

