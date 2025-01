leonardo, la prima è amara 

Inizia con una sconfitta il 2025 della Leonardo. Arriva troppo tardi la reazione sul campo del Saints Milano, ultimo in classifica e capace di imporsi per 3-2 sui cagliaritani nella tredicesima e ultima giornata del girone d’andata di Serie A2 Élite.

Assenze e novità

La squadra di Tony Petruso si era presentata a Merate senza gli squalificati Marcio Garcia e Rodrigo Acco, entrambi espulsi nell’ultima gara del 2024 pareggiata contro il Futsal Cesena per 2-2 al PalaConi. Non è potuto scendere in campo neanche il capitano Marco Tidu dopo l’incidente della scorsa settimana e che ha seguito da Cagliari il match della sua squadra. Da dimenticare invece l’esordio di Joaquin Piccioni: il laterale argentino ex Active Network e Prato arrivato a gennaio al posto del belga Vincenzo Morando è stato espulso nel finale.

La partita

Il mercato di gennaio ha cambiato volto al Saints Milano, col ritorno del portiere Volonteri e l’arrivo del brasiliano Tato dallo Sporting Sala Consilina con cui aveva iniziato la stagione in A. È proprio Tato a sbloccare il match tra Saints e Leonardo dopo cinque minuti e mezzo. Al 17’ Luca Peverini raddoppia per i padroni di casa, mentre a inizio ripresa è Marco Peverini a firmare il 3-0. Gli arancioneri cercano la reazione, al 33’ perdono Piccioni per doppia ammonizione ma riescono ad accorciare al 35’ con Demurtas. Al 38’ è Ennas a segnare il gol della speranza, ma l’espulsione di Atzeni pochi secondi dopo rovina l’assalto finale della Leonardo. Il girone d’andata della formazione allenata da Petruso si chiude così a quota 10, a pari punti con il Modena Cavezzo terzultimo in classifica.

Coppa Divisione

In settimana la formazione Under 23 della Leonardo aveva conquistato l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Divisione battendo il Monastir ai rigori dopo l’1-1 dei regolamentari. Il 22 gennaio la sfida contro la Roma 1927 al PalaConi.

