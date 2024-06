Leonardo, la guida non vedente del tour in bicicletta 

Spigliato e informatissimo come una guida provetta, è stato Leonardo, 15 anni, non vedente, ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei siti della città, da Sa dom’e Farra, alla chiesa di Santa Maria di Cepola, dalla croce Gotica a Su Grifoni.

I protagonisti

Un’esperienza indimenticabile per lui, che è stato uno dei tanti partecipanti al bike tour organizzato dall’associazione Seguimi Asd, nell’ambito di Itacà, il festival del turismo responsabile dell’associazione turistica quartese. Un’iniziativa che ha unito disabili e non, per socializzare e integrarsi. E alla fine è stato un successo con tantissime persone che si sono unite via via nelle varie tappe, ad ascoltare la storia dei siti, anche senza bicicletta.

«Questa è la nostra annuale pedalata», spiega la presidente di Seguimi Daniela Graziu, «noi cogliamo ogni occasione per creare momenti di inclusione e socializzazione. Ci fa da guida un ragazzo non vedente di 15 anni e con lui anche Simone, un altro ragazzo con disabilità lieve. Spiegano, sono i nostri protagonisti e questo, andando in bici, è un modo di fare attività fisica e di socializzare. Noi non facciamo assistenza ma creiamo occasioni di svago, di impegno».

Ed eccolo qui Leonardo, arrivato con il tandem speciale, che parla spigliato e sicuro. «Questa iniziativa è molto bella. Io non ho ansia, mi fa solo piacere C’è un bell’ambiente. Devo dire che mi sono preparato, perché anche se abito a Quartu ad essere sincero, non conoscevo la storia di tutti i siti, ma è bastato poco per studiare» e trasformarsi in una piccola guida turistica «non ho problemi a parlare in pubblico, anzi, è molto bello» aggiunge Leonardo che studia musica al Foiso Fois e che canta pure bene.

Più timido invece Simone anche lui 15 anni e una passione per la cucina: «Mi piace molto questa giornata, perché c’è la possibilità di visitare tanti posti che magari spesso sono chiusi». Una delle tappe è Sa Dom’e Farra, dove in su magasinu si possono vedere anche alcuni degli attrezzi della vita contadina raccolti del cavaliere Giovanni Musiu. «Me lo ricordo bene quanto qui era un museo etnografico» dice una visitatrice, «e sarebbe interessante sapere che fine hanno fatto tutti i reperti e gli attrezzi che custodiva».

Il tour

Scortati dalla polizia locale il giro continua all’ex Convento dei cappuccini dove c’è anche la possibilità di visitare la mostra delle radio d’epoca di Ampelio Melini e poi alla basilica di Sant’Elena. La partenza era stata in piazza Santa Maria con visita all’antica chiesetta di Santa Maria di Cepola, sempre con le preziose informazioni di Leonardo.

