Leonardo, la caccia alla A parte in casa Jasnagora e Monastir: debutto esterno 

Il weekend del 12 e del 13 ottobre è quello da cerchiare in rosso nel calendario per le società sarde di A2 Élite e di B maschile e femminile. Dopo aver ufficializzato i gironi dei campionati nazionali, la Divisione Calcio a 5 ha pubblicato anche i calendari, in attesa di quelli di Serie A maschile e femminile.

La prima giornata

La Leonardo inizierà il suo campionato in casa, al PalaConi, contro lo Sporting Altamarca sabato 12 ottobre. Nessun incrocio tra sarde nella prima giornata di Serie B. Nel girone A la Jasnagora inizierà il suo campionato in Liguria contro il Città Giardino Marassi. Primo impegno esterno anche per il Monastir contro il Varese, mentre l’Alghero osserverà il turno di riposo e farà il debutto stagionale il sabato successivo nel derby in casa del Monastir.

Nel girone E la San Sebastiano Ussana esordirà fuori casa contro il Circolo Canottieri Lazio. Il Quartu ospiterà Aranova, mentre l’Elmas sarà in trasferta contro il Mirafin. Nel girone E per il primo derby bisognerà aspettare la quarta giornata, il 2 novembre, quando torneranno ad affrontarsi Ussana e Quartu dopo il duello della scorsa C1.

Femminile

Nel girone A di B femminile, con ai nastri di partenza 5 sarde su 9 squadre, si comincia inevitabilmente con un derby. Domenica 13 ottobre sarà la sfida tra Arzachena e Jasnagora a battezzare la prima giornata. Il campionato dell’Athena Sassari inizierà in trasferta a Torino contro il Top Five. L’Oristanese, che riposa già nel primo turno, dovrà attendere domenica 27 per il debutto in Lombardia contro la Solarity.

Regionale

Ieri è stata la giornata che ha ufficializzato la composizione dei campionati regionali di C1 e C2, al via rispettivamente il 5 e il 18 ottobre. Quattordici formazioni si contenderanno la promozione in B: C’è Chi Ciak di Serramanna, Città di Cagliari, Città di Sestu, Domus Chia, Cus Cagliari, Fanni Futsal Sassari, 4 Mori, Villasor, Happy Fitness, Ichnos Sassari, Portoscuso, Villacidrese, Villaspeciosa e ZB Iron Bridge. In C2 giocheranno Atletico Sestu, Babylon, Cus Sassari, San Martino, Gonnesa, Decimo Futsal, Dym Sport, Mediterranea, Oristanese, Parco Cross Città di Serrenti, San Pio X, Sarfut21, Union Club e Virtus San Sperate.

