Leonardo in caduta libera 

La Leonardo incassa un’altra sconfitta. Nell’undicesima giornata del campionato di Serie A2 Élite i cagliaritani hanno perso in trasferta 5-4 contro l’Olimpia Verona lo scontro diretto per la lotta Non sono bastati i gol di Tidu e Acco e la doppietta di Marcio Garcia per evitare il sesto ko consecutivo.

La partita

La Leonardo è tornata a giocare dopo una settima di pausa per la sosta delle Nazionali. A Verona sono i padroni di casa dell’Olimpia a passare per primi in vantaggio con Lukaian dopo neanche quattro minuti. Gli arancioneri rispondono tra l’8’ e il 12’ con Marcio Garcia e Marco Tidu. L’argentino pareggia l’incontro, mentre il capitano ribalta il risultato. Al 15’ è ancora Lukaian a colpire per il gol del 2-2. Il pivot brasiliano, campione d’Italia con l’Acqua e Sapone nel 2018, si fa però espellere a poco più di un minuto dalla fine dell’intervallo. Ne approfitta Rodrigo Acco per riportare avanti la Leonardo sul 3-2 con l’uomo in più. Ristabilita la parità numerica, i veronesi pareggiano prima del ritorno negli spogliatoi con Epp.

La ripresa

A inizio secondo tempo segna ancora l’Olimpia Verona con Frigerio che firma il 4-3 dopo tre minuti e mezzo. Il risultato resta in bilico a lungo. Solo a meno di sei minuti dalla fine i padroni di casa trovano il 5-3 con Guandeline. Marcio Garcia accorcia immediatamente dopo sul 5-4, ma non basta a evitare la sconfitta.

Prossimi impegni

Prosegue il momento complicato della Leonardo, che lavorerà anche durante le feste. La formazione di Petruso sfiderà la Futsal Cesena sabato al PalaConi in un altro scontro diretto, con i romagnoli che sono davanti in classifica con tre punti di vantaggio sui cagliaritani. La gara sarà anche l’ultimo impegno del 2024 per la Leo e la penultima giornata del girone d’andata per la Serie A2 Élite.

