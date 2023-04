Leonardo, il sogno passa dai playoff 

La strada della Leonardo per la prossima Serie A2 èlite passerà attraverso i playoff. La squadra allenata da Tony Petruso ha chiuso la regular season all’ottavo posto dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Alto Vicentino per 6-3. I cagliaritani proveranno a guadagnarsi l’accesso nella nuova categoria del futsal italiano con gli spareggi che prenderanno il via il 29 aprile.

Fino all’ultima giornata la Leonardo era in corsa per il sesto posto, che avrebbe garantito l’accesso automatico in Serie A2 èlite con la possibilità di giocare i playoff per la promozione in Serie A. L’occasione è sfumata con la sconfitta esterna contro l’Alto Vicentino, nonostante la buona prova degli arancioneri. Il primo tempo si era chiuso sul 2-0 in favore dei padroni di casa, avanti grazie al gol di Elia dopo 17 secondi e il raddoppio di Rosati al 6’. A inizio ripresa aveva accorciato Siddi, ma per l’arbitro la sua esultanza era eccessiva: secondo giallo e Leo in inferiorità numerica. L’Alto Vicentino aveva sfruttato l’uomo in più per allungare sul 3-1 con Elia. Negli ultimi cinque minuti i cagliaritani avevano provato a rientrare con il 3-2 di Tidu, ma era stata immediata la risposta di Fabiano. Asquer aveva firmato il 4-3 che riaccendeva le speranze, ma nell’ultimo minuto di gara Bacoli e nuovamente Elia avevano chiuso sul 6-3.

Playoff

L’ottavo posto vale per la Leonardo la qualificazione ai playoff per la Serie A2 èlite, la nuova categoria creata dalla Divisione calcio a 5 per la prossima stagione. L’andata del primo turno è in programma il 29 aprile, il ritorno il 6 maggio.

