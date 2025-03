Leonardo, il baby inventore col sorriso 

Leonardo Polizia ha le idee molto chiare su cosa vuole fare da grande: il programmatore elettronico. O meglio, su cosa vuole continuare a fare, perché aveva solo tre anni quando ha cominciato a interessarsi di elettronica, disegnando oggetti inventati da lui e canticchiando di lampadine e batterie.

Baby inventore

Oggi di anni ne ha 12, è monserratino doc, frequenta la prima media dell’Istituto comprensivo “Selargius 2” e nel suo tempo libero, dopo aver fatto i compiti di scuola, si dedica alla sua più grande passione: assemblare oggetti di elettronica per creare qualcosa di utile. Lo scorso anno aveva realizzato un termometro rilevatore di temperatura e umidità, utilizzando uno schermo a cristalli liquidi, inserendovi un sensore di temperatura e di umidità per poi collegare insieme il tutto. Le sue ultime invenzioni, sono un misuratore di distanza, un rilevatore di campi magnetici, un led rgb multicolor intercambiabile con regolazione del colore e dell'intensità tramite dei potenziometri, un televisorino a tubo catodico e un timer che ricorda di bere l’acqua.

Il racconto

«Il misuratore di distanza», spiega orgoglioso «è come quello che si usa nelle auto ma può essere usato anche per misurare distanze che non siano quelle dei parcheggi, emette un suono quando ci si avvicina troppo a un ostacolo e ha gli infrarossi. Il led rgb multicolor può essere usato per gli schermi di pc, cellulari e tablet. Ha un regolatore per scegliere il colore che si vuole usare per lo schermo. Il rilevatore invece si attiva quando ci si avvicina a qualcosa di magnetico. Poi ho voluto creare anche un piccolo televisore utilizzando un tubo catodico e per il timer dell'acqua ho pensato a mia nonna, che ha bisogno di ricordarsi di bere almeno ogni mezz'ora. Tutti questi oggetti li ho fatti utilizzando il software Arduino».

Il festival

Non a caso Leonardo sabato ha partecipato all’Arduino Days 2025 (aveva preso parte anche all’edizione dell’anno scorso), tenutosi all’Istituto Buccari-Marconi di Cagliari dove, con altri programmatori elettronici, ha presentato le sue ultime invenzioni. Ed era il partecipante più giovane. «Quando le persone hanno saputo la mia età si sono stupiti, non riuscivano a credere che fossi io ad aver creato quello che ho portato all'evento». Frequenta due volte al mese le riunioni dell’Arduino User Group di Cagliari, e anche in questo caso è il più giovane. Lì impara sempre cose nuove e a casa poi programma e assembla in base all’ispirazione del momento. Programmare e assemblare è tutta la sua vita, guai se gli si nega anche per un attimo di poterlo fare: «Mi si può togliere pure un cellulare, ma non Arduino», avverte.

Orgoglio di mamma

Sua madre, Valentina Niccolai, dice di capire poco o niente di elettronica, «ma posso fare affidamento su mio figlio, è lui che mi spiega in cosa consiste ciò che crea, Quindi se oggi ho imparato alcune cose di elettronica è grazie a lui. Vederlo felice in ciò che fa riempie il cuore mio e di mio marito, di gioia. Ci teniamo a ringraziare la sua scuola, i docenti e anche i suoi compagni, perché credono fortemente in lui».

