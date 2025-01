leonardo, è un pari amaro 

La Leonardo torna a muovere la classifica, ma contro l’Elledì si deve accontentare di un punto. Nella quindicesima giornata di Serie A2 Élite la formazione di Tony Petruso pareggia 4-4 al PalaConi dopo essere andata avanti 4-1 contro la quarta forza del campionato.

La partita

La gara si sblocca a metà primo tempo col vantaggio dei cagliaritani. Acco recupera il possesso all’altezza del centrocampo, finge di calciare e scarica su Ennas che restituisce palla al brasiliano per il più facile dei gol a porta vuota. Al 13’ gli arbitri puniscono un intervento di Atzeni su Cerbone in area con il rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Cerbone che non sbaglia per l’1-1. Il pareggio non abbatte la Leonardo, che continua a giocare e al 17’ trova il nuovo vantaggio, ancora con Acco. Questa volta il brasiliano trasforma il tiro libero del 2-1 dopo essersi conquistato il sesto fallo. A un minuto dall’intervallo allunga Pusceddu, dopo uno scambio con Demurtas, che permette agli arancioneri di andare al riposo sul 3-1.

La ripresa

Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo: con un gol della Leonardo. Basta un minuto e mezzo a Piccioni per siglare il 4-1 sulla verticalizzazione di Pusceddu. La pratica però è tutt’altro che chiusa, con l’Elledì che trova subito il 4-2 nuovamente con Cerbone. Nel giro di un minuto i piemontesi completano la rimonta. Prima con Vincenti, aiutato anche da una deviazione che mette fuori causa Erbì. Poi con Sandri, che approfitta dell’assist di Cerbone per impattare sul 4-4 con 17’ da giocare. Tuttavia non arrivano altri gol, nonostante le numerose occasioni create da entrambe le formazioni per strappare la vittoria. La rimonta subita lascia l’amaro in bocca alla Leonardo, che però almeno strappa un punto prezioso nella corsa salvezza e sale a quota 11 in classifica.

