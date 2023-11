leonardo, è un buon punto 

Buon punto per la Leonardo, che strappa il pari a Lecco nella sesta giornata del girone A di Serie A2 Élite. I cagliaritani hanno impattato sull’1-1 grazie alla rete segnata da Diego Demurtas.

La partita

Al PalaTaurus il Lecco il primo tempo si chiude sullo 0-0. Poche le emozioni, nonostante i tentativi delle due squadre. Per la Leo ci provano Pusceddu e Dos Santos, mentre dell’altra parte Erbì è attento sulle conclusioni dei padroni di casa. Il Lecco si porta in vantaggio al 10’ della ripresa con Hartingh ma una decina di secondi dopo viene espulso Pedro Espindola. La squadra di Petruso approfitta così della superiorità numerica per pareggiare con Demurtas, dopo una bella giocata di Siddi, impattando al 12’. Negli ultimi 8’ regge l’1-1, che permette alla Leo di tornare a casa con un buon punto e muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Nel turno infrasettimanale i cagliaritani erano stati battuti 3-2 in rimonta dal Petrarca. Ora gli arancioneri salgono a quota 10 punti nella classifica del girone A di A2 Élite.

Sestu sconfitto

In Serie A2 il Sestu Città Mediterranea torna sconfitto dalla trasferta sul campo dell’Aosta per 5-3. La squadra allenata da Simone Casu va sotto 2-0 tra il 9’ e il 13’ per i gol di Vescio e Pellegrino. La risposta arriva con Girardi e Mura, che pareggiano tra il 15’ e il 16’. Poco dopo lo stesso Mura ha sui piedi il pallone del sorpasso ma si fa parare il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Pellegrino, espulso. A inizio ripresa è Monetto, dopo appena un minuto, a portare comunque avanti gli ospiti. L’Aosta ha però le forze per reagire e ribaltare il punteggio nel giro di un minuto con le reti di Vescio all’8’ e Grosso al 9’. Al 15’ arriva l’allungo definitivo sul 5-3 firmato da Veronesi che costringe il Sestu Città Mediterranea al primo stop in campionato.

