Leonardo, è un buon punto 

La Leonardo pareggia 2-2 contro la CDM Futsal nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A2 Élite: i cagliaritani vengono raggiunti due volte dai liguri ma conquistano comunque un punto importante nello scontro diretto in chiave playoff.

La partita

Al PalaConi passa avanti la squadra di Tony Petruso al 5’ con Fernando Dos Santos. Gli ospiti rispondono all’11’ con Boaventura. Al 17’ è Riccardo Siddi a siglare il nuovo vantaggio della Leo, mentre trenta secondi dopo Ortisi riporta la sfida ancora in parità. Nella ripresa non arrivano altre reti e non cambia più il punteggio nonostante i vari tentativi delle due squadre: il match finisce 2-2. La Leonardo, che conserva il quarto posto in classifica e sale a quota 25 punti, tornerà a sfidare la CDM Futsal il 23 gennaio per il turno d’esordio di Coppa Italia. Prima però ci sarà la sfida di sabato in campionato contro Altovicentino.

Serie A2

Pareggia ancora il Sestu Città Mediterranea. Nella prima giornata del girone di ritorno di A2, termina 2-2 la sfida contro la Canottieri Belluno. Sono gli ospiti a portarsi avanti con Dall’Ò al 3’. Il vantaggio dura fino all’intervallo. Nella ripresa l’occasione per il Sestu arriva con il rigore per fallo su Atzeni e l’espulsione di Storti. Sul dischetto si presenta Girardi che calcia a lato. La superiorità numerica però resta e la squadra di Casu ne approfitta per impattare con Murroni. Al 14’ Girardi si fa perdonare e segna il vantaggio sestese. Il 2-1 resiste poco più di un minuto, con la Canottieri Belluno che trova le forze per pareggiare con Bortolini. Nel finale il Sestu resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Mura ma resiste agli ultimi assalti ospiti e trova il secondo pareggio consecutivo dopo quello della settimana precedente contro il Videoton Crema.

