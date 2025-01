Leonardo e Aurora i primi nati dell’anno 

È nato al Giovanni Paolo II di Olbia il primo bimbo del 2025 nel nord Sardegna. Si chiama Leonardo ed è venuto al mondo alle 6,33. Figlio primogenito di una coppia residente a Palau, Veronica d’Asti, 28 anni, e Fabrizio Caprara 42, originari di Gaeta, il piccolo pesa 3,280 chili. «È una gioia incredibile che dobbiamo ancora realizzare perché Leonardo è il nostro primo figlio», ha detto la mamma del neonato: «L’emozione sarà enorme anche per i nonni visto che per quelli materni è il primo nipotino e per i paterni il secondo e non vediamo l'ora di presentarglielo».

La prima nata nel 2025 a Sassari si chiama Aurora e ha pesato 3,020 chili. Ha aspettato le 11:46 per venire al mondo nel primo giorno dell'anno, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera universitaria. La giovane mamma di Oschiri, Alessandra Truddaiu, 20 anni, è emozionatissima. Aurora è un augurio di serenità e bellezza e la piccola, il cui nome significa "luce del mattino".

La sera di San Silvestro, invece, si è conclusa con la nascita di Diego, venuto al mondo alle 19:40 del 31 dicembre. Nato con parto spontaneo, il bimbo ha pesato 3,270 kg: «Si è fatto attendere un paio di giorni – ha raccontato il personale sanitario – e poi è arrivato».

