leonardo doppio spreco 

Sconfitta interna per la Leonardo nella diciannovesima giornata di Serie A2 Élite. La squadra di Petruso si fa rimontare il doppio vantaggio dal Lecco e perde 4-3 in casa. I cagliaritani avrebbero a disposizione il tiro libero del pareggio, ma Asquer lo manda sul palo a meno di un minuto e mezzo dalla sirena.

La partita

È la Leonardo a partire forte e sbloccare il punteggio dopo due minuti e mezzo con Siddi: servito da Guti, il laterale classe 2001 dribbla il portiere e segna il gol dell’1-0. Al 12’ Gattarelli para un tiro di Guti fuori dalla propria area di rigore: rosso diretto per il portiere dei lombardi e calcio di punizione dal limite per la Leo trasformato da Acco per il raddoppio arancionero. Al 17’ però il Lecco torna in partita con un tiro dalla distanza di Hartingh. A inizio ripresa Ennas allunga sul 3-1 in contropiede. Un minuto dopo rispondono gli ospiti con Kullani, mentre al 9’ è nuovamente Hartingh a colpire per il 3-3. Al 13’ il Lecco completa la rimonta ancora con Kullani, che regala il vantaggio alla sua squadra sul 4-3. A un minuto e mezzo dalla fine c’è il tiro libero per la Leonardo che Asquer spedisce però sul palo. Il punteggio non cambia più al PalaConi nel finale: la Leonardo perde ma conserva il quinto posto in classifica.

Pari Sestu

A Rovereto il Sestu Città Mediterranea pareggia 2-2 contro l’Olympia Dolomiti Energia conquistando l’undicesimo risultato utile consecutivo nel campionato di Serie A2. Passano avanti per primi i padroni di casa con Caregnato, mentre Atzeni pareggia per gli isolani prima dell’intervallo. Nella ripresa Girardi porta avanti il Sestu su calcio di rigore. Putzulu nega il pari ai trentini parando un penalty, ma si deve arrendere successivamente a Moufakir che sigla il definitivo 2-2. Per il Sestu si tratta comunque di un buon punto, utile a conservare il secondo posto in classifica.

