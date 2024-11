Leonardo, casa dolce casa 

La Leonardo ritorna al PalaConi e ritorna a vincere. Nella quarta giornata del campionato di Serie A2 Élite, la formazione di Tony Petruso conquista i tre punti con il 2-1 sulla CDM Futsal. I cagliaritani hanno ritrovato il successo dopo due sconfitte consecutive in trasferta grazie ai gol di Boi e Garcia.

La partita

La Leonardo ci prova già in avvio di gara col destro dalla distanza di Tidu di poco a lato. Erbì dall’altra parte salva su contropiede ospite. Su schema da calcio d’angolo è di Acco un altro tentativo da lontano che trova però l’opposizione di Parodi. Il vantaggio arancionero è solo rimandato al 10’ con Boi, che infila l’1-0 con il mancino sull’assist di Demurtas. L’incrocio dei pali salva la Leonardo sulla botta di Ricci e all’intervallo i cagliaritani chiudono in vantaggio. Nella ripresa riparte forte la CDM, che dopo 4 minuti e mezzo pareggia con Boaventura. Erbì poco dopo evita il sorpasso sul tocco ravvicinato dello stesso Boaventura e successivamente compie un autentico miracolo su Ortisi. La Leo risponde con Ennas, che non trova per poco la porta. Il 2-1 arriva al 14’ con Garcia, che devia da pochi passi la conclusione dalla distanza di Morando. Nel finale la CDM cerca l’ultimo assalto con il portiere di movimento senza successo. Al triplice fischio è la Leonardo a festeggiare la vittoria, la seconda in campionato dopo quella della prima giornata contro lo Sporting Altamarca, che permette agli arancioneri di salire a 6 punti.

Il commento

«Abbiamo fatto una partita da Leonardo», il commento a fine gara del portiere dei cagliaritani Manuel Erbì, «siamo un gruppo nuovo e stiamo iniziando un nuovo ciclo ma il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci. Per noi questa vittoria vale tanto dopo la sconfitta di Pordenone», ha concluso l’estremo difensore della Leonardo, tra i migliori in campo della partita contro la CDM Futsal.

RIPRODUZIONE RISERVATA