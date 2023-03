Leonardo, caduta senza fine 

La testa della Leonardo ora è completamente proiettata alle Final Four di Coppa Italia di A2 che si disputeranno questo weekend. Sono usciti finalmente i sorteggi delle semifinali che vedranno i cagliaritani affrontare lo Sporting Sala Consilina, società che organizza l’ultimo atto della competizione e che in campionato è primo nel girone C. Il calcio d’inizio è in programma sabato alle 20, mentre l’altra semifinale tra il Todis Lido di Ostia e il Futsal Cesena si giocherà alle 17. Domenica alle 20,45 ci sarà la finalissima che assegnerà la Coppa Italia di A2.

Sabato è stata l’Elledi Fossano a vincere al PalaConi col punteggio di 3-2. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio all’11’ con Oanea, ma dopo poco più di un minuto la Leo pareggia con Idda. Al 9’ della ripresa il 2-1 di Vincenti per i piemontesi, mentre al 12’ impatta Dos Santos. A quattro minuti dalla sirena è di Sandri il decisivo 3-2 che regala il successo all’Elledi Fossano e condanna gli arancionero alla quinta sconfitta consecutiva in campionato.

La Leonardo cade 3-2 in casa contro l’Elledi Fossano e scivola al quinto posto in classifica. Si tratta della quinta sconfitta consecutiva della formazione cagliaritana nel campionato di Serie A2. La squadra di Petruso proverà a riprendersi nelle Final Four di Coppa Italia in programma nel weekend.

La Leonardo cade 3-2 in casa contro l’Elledi Fossano e scivola al quinto posto in classifica. Si tratta della quinta sconfitta consecutiva della formazione cagliaritana nel campionato di Serie A2. La squadra di Petruso proverà a riprendersi nelle Final Four di Coppa Italia in programma nel weekend.

La partita

Sabato è stata l’Elledi Fossano a vincere al PalaConi col punteggio di 3-2. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio all’11’ con Oanea, ma dopo poco più di un minuto la Leo pareggia con Idda. Al 9’ della ripresa il 2-1 di Vincenti per i piemontesi, mentre al 12’ impatta Dos Santos. A quattro minuti dalla sirena è di Sandri il decisivo 3-2 che regala il successo all’Elledi Fossano e condanna gli arancionero alla quinta sconfitta consecutiva in campionato.

Coppa Italia

La testa della Leonardo ora è completamente proiettata alle Final Four di Coppa Italia di A2 che si disputeranno questo weekend. Sono usciti finalmente i sorteggi delle semifinali che vedranno i cagliaritani affrontare lo Sporting Sala Consilina, società che organizza l’ultimo atto della competizione e che in campionato è primo nel girone C. Il calcio d’inizio è in programma sabato alle 20, mentre l’altra semifinale tra il Todis Lido di Ostia e il Futsal Cesena si giocherà alle 17. Domenica alle 20,45 ci sarà la finalissima che assegnerà la Coppa Italia di A2.

Pausa Serie A

Non è sceso in campo il 360 GG Monastir, in pausa così come tutta la Serie A per la sosta dovuta allo spazio destinato alle nazionali. I bianconeri, senza Lorenzo Etzi convocato dall’Italia di Bellarte, preparano il prossimo match sul campo del Real San Giuseppe. A otto giornate dalla fine la squadra di Podda ha l’obiettivo di conquistare più punti possibile per arrivare alla salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata