Leonardo bloccata a Schio 

Terzo pareggio consecutivo per la Leonardo. Nella sedicesima giornata di Serie A2 Élite i cagliaritani non vanno oltre l’1-1 a Schio contro l’Altovicentino penultimo in classifica.

La gara fatica a sbloccarsi, il primo tempo si chiude sullo 0-0 nonostante l'espulsione di Pedrinho tra i padroni di casa al 10'. La formazione di Petruso non riesce però ad approfittare dei due minuti in superiorità numerica per portarsi in vantaggio e negli spogliatoi si torna a reti bianche. Basta un minuto e mezzo nella ripresa a Guti per sbloccare il punteggio con un bel diagonale dalla destra sull'assist di Dos Santos. Passano altri due minuti e l'Altovicentino pareggia con un tiro di Benetti che beffa Erbì sul suo palo. Non bastano poi alla squadra di Petruso i successivi tentativi per riportarsi in vantaggio: al PalaLanzi di Schio finisce 1-1. Per la Leonardo, sempre quarta nella classifica del girone A, si tratta del terzo pareggio consecutivo in altrettante gare del girone di ritorno dopo quelli contro il Pordenone (4-4) e la CDM Futsal (2-2) di settimana scorsa. Domani gli arancioneri ritorneranno in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie A2 Élite alle 18:30 nuovamente contro la CDM al PalaConi.

Pari Sestu

Terzo pareggio consecutivo anche per il Sestu Città Mediterranea, che a Morbegno contro l'MGM 2000 conquista un ottimo punto nella tredicesima giornata di Serie A2. La tripletta di Cosentino tra fine primo tempo e inizio ripresa regala il triplo vantaggio ai padroni di casa. Il Sestu però reagisce e ribalta il punteggio con Atzeni, Girardi, Monetto e nuovamente Girardi. A meno di tre minuti dalla sirena, Quintairos pareggia per l'MGM con il gol del 4-4. I sestesi conservano il secondo posto in classifica e saranno attesi domani dalla sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di A2 contro la Videoton Crema.

