Leonardo, baby inventore autodidatta 

A tre anni canticchiava di lampadine e batterie e disegnava oggetti inventati da lui. Oggi Leonardo Polizia, di anni ne ha 11 e frequenta la quinta elementare a Monserrato, dove vive. La sua più grande passione è la programmazione elettronica. È bravissimo e nel tempo libero assembla vari oggetti per creare qualcosa di nuovo, tanto da essere già entrato nell’Arduino group, una sorta di club per “cervelloni”.

Il baby Archimede

L’ultima invenzione è un termometro rilevatore di temperatura e umidità. «Ho usato uno schermo a cristalli liquidi, poi ci ho messo un sensore di temperatura e di umidità e ho collegato tutto insieme», spiega Leonardo, «basta attaccarlo con una presa usb e subito si accende e rileva quanti gradi ci sono e qual è la percentuale di umidità nel luogo in cui viene usato».

Quello che caratterizza il termometro che ha costruito è l’Arduino, una scheda elettronica con i componenti di base di un computer, un’unità di elaborazione centrale programmabile e una serie di circuiti e componenti che consentono il collegamento del dispositivo. Ma Leonardo ha costruito anche un allarme: lo ha messo in camera sua e suona appena qualcuno si avvicina. La mamma Valentina Niccolai ammette di non saperne nulla di programmazione elettronica: «È lui che spiega a me e mio marito come costruisce i vari strumenti. Noi impariamo da lui un sacco di cose». La sua passione è nata per puro caso, spiega la madre: «Non ha preso da nessuno in famiglia. Già quand'era molto piccolo osservava tutto ciò che gli stava attorno». Non è difficile sapere cosa regalargli a Natale e per il compleanno: «Tutti strumenti di elettronica che poi assembla», dice Valentina, «lui smonta e assembla, assembla e smonta. Di recente ha smontato un computer che non utilizzavamo più e anche una vecchia playstation. Prende i componenti che gli servono e poi si mette a pensare che cosa può farci».

Il club Arduino

Leonardo ieri ha partecipato all’Arduino days 2024 all’Istituto Buccari-Marconi di Cagliari dove, con altri programmatori elettronici, ha presentato il suo rilevatore di umidità e temperatura. Inutile dire che era il partecipante più giovane. «Da gennaio frequenta due volte al mese le riunioni dell’Arduino User Group di Cagliari. Lì impara sempre cose nuove e a casa poi costruisce», dice la mamma. Il presidente dell’Arduino group, Leandro Zaccaria, lo ha da poco nominato socio e spiega: «Siamo orgogliosi di averlo tra di noi. Ha potenzialità enormi». I genitori sperano sotto per sotto che la sua passione diventi un lavoro, ma, dice Valentina, «nella sua vita farà ciò che vorrà, sta di fatto che è felice di fare quello che fa».

