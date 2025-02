leonardo avanti piano 

La Leonardo pareggia ancora. La sfida casalinga contro il Pordenone, valida per la sedicesima giornata di Serie A2 Élite, termina 2-2 nonostante i gol segnati da Atzeni e Demurtas. Per gli arancioneri si tratta del secondo pari consecutivo dopo quello di fine gennaio contro l’Elledì, il terzo consecutivo considerando solo le gare disputate in casa.

La partita

Al PalaConi il Pordenone passa in vantaggio per primo dopo cinque minuti e mezzo con Bartolini, che gira alle spalle di Erbì il pallone messo dentro dalla sinistra da Chtioui. Al 13’ la risposta della Leo con Atzeni, che ribadisce in rete dopo che la difesa ospite aveva murato prima una sua conclusione e poi quella di Monti.

Nella ripresa la gara fatica a sbloccarsi. I cagliaritani riescono ad andare avanti al 34’ con Diego Demurtas, che deve solo appoggiare a porta vuota dopo la rimessa laterale calciata forte da Piccioni sul secondo palo. Il 2-1 però dura poco più di un minuto, con Chtioui che segna il 2-2 al 35’ dopo aver saltato anche Erbì. Negli ultimi cinque minuti il risultato non cambia, con le squadre che si accontentano del pari. Un buon punto alla fine per gli arancionero contro una delle formazioni in piena lotta playoff.

La classifica

Soddisfatto a fine partita Tony Petruso: «Sappiamo che la nostra salvezza passa da queste prestazioni», dice l’allenatore dei cagliaritani, «abbiamo tutte le possibilità di salvarci anche se è difficile e tutte le squadre corrono». Il punto permette alla Leonardo di salire a quota 12 e restare a distanza dagli ultimi due posti, che vorrebbero dire retrocessione diretta, e di restare alla stessa altezza del Modena Cavezzo in terzultima posizione, che invece significherebbe playout. La Leo tornerà in campo venerdì per l’anticipo della prossima giornata sul difficile campo del Lecco.

