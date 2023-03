Leonardo, aria di playoff 

La Leonardo ritrova la vittoria e la zona playoff. Bel successo dei cagliaritani al PalaConi, che si impongono 7-3 sul Futsal Villorba. Protagonista Fernando Dos Santos con quattro gol. A segno anche Idda, Demurtas e Guti.

La partita

Al PalaConi, è proprio Dos Santos ad aprire le marcature dopo due minuti e mezzo. Idda firma invece il raddoppio all’8’. A due minuti dalla fine del primo tempo però il Futsal Villorba accorcia con Tenderini. Nella ripresa la Leo allunga ancora con Dos Santos e Demurtas. Tenderini prova a riaprire il match con altre due reti che valgono i momentanei 4-2 e 5-3, ma la tripletta non basta al Villorba. La Leo chiude i conti con Dos Santos, autore alla fine di un poker, e Guti.

In pausa

La Leonardo è stata l’unica formazione sarda dei campionati maschili nazionali a giocare. La Serie A è rimasta ferma per la Final Four di Coppa Italia e dunque weekend di riposo per il 360GG Monastir. Fine settimana senza partite anche per le cinque sarde di Serie B. La ripresa è fissata per giovedì col derby tra Jasnagora e Industrial Point Cagliari.

Progetto 360GG

Il 360 GG Monastir tornerà in campo venerdì nell’anticipo contro l’Italservice Pesaro. Di fatto uno scontro diretto per provare a conquistare la salvezza al primo anno in Serie A. Il 360 GG nel frattempo continua a lavorare sul proprio progetto: «Vogliamo implementare la nostra metodologia del futsal anche nel calcio», spiega il direttore generale Lucas Massa, «l’importante è partire dalle fondamenta, dai più piccoli, come si fa in Sud America. Abbiamo avviato la collaborazione col Monastir e fatto un grande investimento perché crediamo fortemente che siano due discipline complementari». A confermare le ambizioni societarie anche l’inizio dei lavori a Settimo San Pietro per la creazione di un centro sportivo multidisciplinare di ultima generazione che vedrà la luce entro la fine del 2023.