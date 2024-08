Leonardo a caccia della A 

Sette squadre sarde nel maschile e sei nel femminile. La Divisione Calcio a Cinque ha comunicato le composizioni dei gironi dei campionati nazionali: rispetto alla scorsa stagione scende il numero delle rappresentanti della Sardegna, ma le tredici formazioni totali testimoniano comunque il momento positivo del movimento.

A2 Élite

In Serie A2 Élite maschile l’unica società isolana resta la Leonardo, che nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione in A fermandosi solo alla finale dei playoff. I cagliaritani guidati da Tony Petruso sono stati inseriti sempre nel girone A con le squadre del nord Italia: Cdm Futsal, Elledi, Futsal Cesena, Lecco, Maccan Prata, Mantova, Mestrefenice, Modena Cavezzo, Olimpia Verona, Olympia Rovereto, Pordenone, Saints Pagnano e Sporting Altamarca.

Serie B

Nessuna sarda parteciperà al campionato di A2, col Sestu Città Mediterranea che ripartirà dalla C1 insieme al Sardinia Futsal. Le altre società isolane di Serie B, quest’anno sei, sono state divise equamente in due gironi. Nel gruppo A, con le formazioni del nord Italia, ci sono la Jasnagora, il Monastir e la ripescata Alghero. Le avversarie: Cardano ‘91, Città Giardino Marassi, Domus Bresso, Giovanile Centallo, Real Five Rho, Real Sesto, Sermig e Varese. Nel girone E, prevalentemente laziale, le neopromosse San Sebastiano Ussana e Quartu e la ripescata Elmas giocheranno contro Aranova, Circolo Canottieri Lazio, Club Sport Roma, Laurentino, Mirafin, Spes, Cures e United Pomezia.

Femminile

Ma quest’anno c’è una società sarda che torna in Serie A. È la Mediterranea, che parteciperà al massimo campionato di futsal femminile con altre dodici squadre: le campionesse d’Italia in carica del Bitonto, Atletico Foligno, Cmb Futsal, Città di Falconara, Molfetta, Montesilvano, Kick Off, Lazio, Royal Team Lamezia, TikiTaka Planet, Vip e Audace Verona. A guidare le cagliaritane rossoblù nella prima storica partecipazione alla Serie A ci sarà Moreno Giorgi, ex tecnico di Lamezia e Vip, che conosce già la categoria. Le cinque isolane di Serie B femminile sono state invece inserite tutte nel raggruppamento A: Arzachena, Athena Sassari, il neopromosso Cus Cagliari, la Jasnagora e l’Oristanese, che ha sancito la fusione con lo Shardana Fustal. Le cinque sorelle affronteranno Aosta, Pero, Solarity e Top Five in un girone a nove squadre.

