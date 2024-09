Leonardo, 19 anni di vittorie: dalla serie D all’élite del futsal 

In nemmeno vent’anni dalla serie D alla A2 élite di calcio a 5, sfiorando qualche mese fa anche l’impresa di raggiungere il massimo campionato italiano di futsal. La Leonardo, nata nel 2005 da un gruppo di amici che hanno deciso di iscrivere la squadra al torneo di serie D di calcio a 5, in poco tempo è diventata una società di riferimento in Sardegna anche per l’organizzazione del settore giovanile, riuscendo nell’impresa di riempire nuovamente il PalaConi nei playoff promozione disputati lo scorso maggio.

Le origini

«Da quel primo torneo in serie D», ricorda il presidente della Ads Leonardo, Gianluca Manca, «in non tantissimi anni abbiamo iniziato una scalata vincente nei vari campionati regionali sino sino a raggiungere quelli nazionali. Poter disputare la A2 élite, e aver anche sfiorato la promozione in A, rappresentano per la nostra società un risultato impensabile. Siamo felici, anche perché i sacrifici fatti finora sono enormi. Ma i risultati ci ripagano di tutto». Il fiore all’occhiello è il settore giovanile: «Accanto alla scalata fino alla A2 élite, impresa per noi impensabile all’inizio e punto più alto mai raggiunto, abbiamo un settore giovanile con tantissimi bambini e ragazzi».

Il futuro

Questo secondo aspetto è un punto fermo nella politica societaria. «Certo i risultati raggiunti dalla prima squadra, attualmente affidata a un allenatore come Tony Petruso, sono importanti. Ma la nostra filosofia è quella di creare le basi per il futuro», ribadisce il presidente della Leonardo, alla guida di un gruppo di dirigenti e tecnici di grande esperienza e voglia di fare. «In pochi anni il vivaio è diventato, per il calcio a 5, uno dei più importanti del territorio. Le nostre formazioni under 19, under 17 e under 15 hanno raggiunto traguardi di grande livello. Inoltre stiamo portando avanti il progetto dell’attività di base con la creazione della scuola calcio/calcio a 5».Così i piccoli campioni futuri della Leonardo, anche in questa nuova stagione appena iniziata, sono presenti in tutte le categorie: esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici. «E partecipano», ci tiene e specificare Manca, «ai campionato di competenza non solo nel calcio a 5 ma anche in quelli di calcio. Si cerca di dare la possibilità ai bambini di crescere sotto tutti i punti di vista, acquisendo e affinando le capacità motorie e quelle tecniche. Senza dimenticare ovviamente gli aspetti più importanti: la condivisione e soprattutto il divertimento».

