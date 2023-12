Leonardo, 10 gol al Pistoia 

È una Leonardo da dieci e lode quella che batte la Nuova Comauto Pistoia nella decima giornata di Serie A2 Élite. I cagliaritani si sono imposti al PalaConi per 10-0 contro i toscani, ancora ultimi in classifica con zero punti, e che hanno scelto di affrontare questa stagione con tanti giovani locali dopo la retrocessione dalla Serie A.

La Leonardo affronta bene la gara fin dai primi minuti, ma fatica a sbloccare subito il punteggio. Bisogna aspettare il 13’ per la rete dell’1-0 di Tidu sul secondo palo. Rotto il ghiaccio, la squadra di Petruso raddoppia al 14’ con Demurtas, mentre al 18’ è Pusceddu a segnare il 3-0 in tap-in. Nella ripresa bastano 4’ a Demurtas per trovare il 4-0 e la doppietta personale. All’11’ allunga ulteriormente Acco con un pallonetto su assist di Monti, mentre Siddi firma il 6-0 al 15’. Pistoia si gioca la carta del portiere di movimento, ma i cagliaritani puniscono con Ennas e altre due reti di Siddi che portano il punteggio sul 9-0. A un minuto dalla fine, Idda direttamente su punizione sigla il definitivo 10-0. Esordio in A per il promettente classe 2006, Giorgio Di Maio, ex Top Five Torino . La Leonardo sale così a quota 17 punti, terza assieme a Elledì e Cdm .

Serie A2

Vittoria in trasferta per il Sestu Città Mediterranea. Sul campo dell’Orange Futsal Asti, ultimo in classifica, la squadra allenata da Casu si è imposta per 3-2 grazie alla tripletta di Girardi.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il Sestu va sotto dopo 18 secondi nella ripresa per il gol di Ghouati. Girardi tra il 3’ e il 10’ ribalta il punteggio. Al 14’ pareggia Corallo, ma bastano una trentina di secondi a Girardi per segnare la tripletta personale e chiudere sul 3-2.

Per il Sestu si tratta di un successo importante che allontana i campidanesi dalla zona retrocessione e li avvicina a quella playoff.

