Leonard Bernstein un “Maestro” Bradley Cooper inizia la corsa verso la statuetta  

Dopo il successo di “A Star is Born”, il film in esclusiva per Netflix “Maestro” segna il ritorno di Bradley Cooper dietro la macchina da presa col racconto biografico del compositore Leonard Bernstein, anche noto per opere teatrali come “West Side Story”. In un’operazione ben distante dai biopic più canonici, riscopriamo i successi e i conflitti interiori di un artista capace col suo apporto di lasciare un’impronta indelebile nel mondo della musica e dello spettacolo. A partire dall’incarico di direttore della New York Philarmonic, il giovane Bernstein vede davanti a se una carriera lastricata di nuovi traguardi. Ma è l’incontro con l’attrice Felicia Montealegre a riempire la sua vita di un sentimento nuovo, che nel farsi spazio tra la proprie ambizioni si scontrerà coi ripetuti tradimenti e il logorio di un’esistenza provata dal persistente senso d’inappagamento.

Scegliendo di far coincidere i mezzi tecnici con la propria epoca di riferimento - tra i differenti formati visivi oltre al bianco e nero - Cooper adotta un sistema capace di raccontare ben oltre le immagini il corrispondente periodo storico, arricchendo e ben contestualizzando la narrazione. In qualità di protagonista, assistiamo alla sua interpretazione più intensa ed impegnativa: un lavoro di immedesimazione fisica, vocale ed emotiva che - aldilà del pregevole make up - sicuramente lo favorirà alla prossima edizione degli Oscar. Ciò senza che il film possa apparire una banale ostentazione delle proprie doti, svelandosi al contrario come il risultato di un processo a tutto tondo, in cui la star americana ha chiaramente investito potenziale e dedizione ai massimi livelli (g.s.).