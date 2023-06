«L’eolico ucciderà il turismo» 

L’hanno ribadito ancora una volta: «Non agli impianti eolici nelle nostre campagne. Distruggeranno l’agricoltura e il turismo». E lasciano intendere che la battaglia contro le multinazionali del vento non si ferma. «Ci opporremo in tutti modi», hanno detto ieri i cittadini presenti alla riunione del Consiglio comunale. L’ultimo punto all’ordine del giorno riguardava proprio la vicenda degli impianti eolici. Rappresentanti dei comitati e altri attivisti contrari alle pale giganti hanno atteso per qualche ora fuori dall’aula, poi quando è iniziata la discussione non sono marcati gli interventi. Tutti contrari agli impianti. L’ennesima conferma che anche in Marmilla, cosi come in Trexenta e Sarcidano cresce il malcontento per l’invasione dell’eolico.

Le voci

La discussione è entrata nel vivo intorno alle 20. Nell’Aula c’erano una decina di persone (non ne può contenere di più), altri cittadini hanno assistito dall’esterno. «Ribadisco il no assoluto a questi impianti – ha detto il sindaco Alberto Urpi – in casa nostra siamo noi i padroni. Queste multinazionali dell’energia arrivano in Sardegna e occupano terreni che vengono sottratti alle nostre attività». Stesso tenore negli interventi di altri consiglieri di maggioranza. «Non se ne parla – ha commento Giordano Corallo – bisogna fermare questa invasione».

Forte preoccupazione anche per Massimiliano Paderi: «Nominata granaio di Roma durante l’occupazione dell’impero romano, ora, con l’invasione di questi gigantesche pale eoliche, la Sardegna cambia nome e diventa il ventilatore d’Europa. Non c’è tempo da perdere, questo assalto va col pieno coinvolgimento degli amministratori locali». Contraria e pronta a dare battaglia Luisella Mocci: «Diciamo basta. È chiaro che siamo davanti a una grande speculazione. La nostra Isola non trarrà alcun beneficio da queste pale gigantesche. Sono pronta a scendere in piazza per difendere la mia terra».

Il comitato

All’incontro di ieri erano presenti anche i rappresentanti del comitato Su Entu Nostu. «Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica – ha detto Angelo Bandinu - segneranno la fine del turismo in Sardegna. Le pale giganti metteranno in ginocchio l’economia, distruggeranno la natura e contribuiranno ad accentuare lo spopolamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA