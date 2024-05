«L’eolico off shore danneggia il turismo e la pesca del tonno» 

«Servono studi approfonditi sui possibili effetti negativi dei parchi eolici off shore sulla rotta dei tonni e su tutto il comparto ittico». Tutte le perplessità del Comune di Carloforte sugli otto progetti di eolico off shore che interessano le acque della Sardegna sud occidentale sono confluite in un ordine del giorno, presentato dalla consigliera con delega all’Energia Luisa Rivano, e approvato all’unanimità. Un passaggio concordato con altri Comuni costieri: Portoscuso ha approvato un documento simile nei giorni scorsi, a breve se ne discuterà anche a Gonnesa, con specificità diverse. Ma il filo conduttore è uno: l’impatto che gli impianti off shore potrebbero avere, a mare e a terra.

Pesca a rischio

Il Consiglio comunale di Carloforte ha messo l’accento sui possibili effetti per la rotta del tonno, chiedendo studi approfonditi sui possibili effetti per la pesca del tonno rosso, «a seguito - si legge nel documento - della posa del cavidotto principale di collegamento per le due sottostazioni flottanti con la sottostazione terrestre di consegna, ricordando che nel territorio comunale esistono due concessioni di pesca del tonno». Altra criticità riguarda le possibili emissioni elettriche ed elettromagnetiche del cavidotto e le vibrazioni del sistema di catenarie per gli ancoraggi dell’impianto flottante che potrebbero disturbare il passaggio dei tonni, allontanandoli dalla costa, dove sono operative due tonnare fisse. Non è solo la pesca del tonno ad essere a rischio, secondo le preoccupazione del Consiglio, ma l’intero settore ittico perché i progetti non chiariscono quanto sarà vasta l’area interdetta alla pesca».

La preoccupazione

Preoccupazioni e perplessità che sono condivise anche dalla comunità. «Non siamo contrari alle rinnovabili, e le nostre azioni lo dimostrano - ha detto il sindaco Stefano Rombi - ma è indispensabile una regolamentazione certa della materia che al momento è totalmente assente. Non possono essere le comunità locali a pagare questa mancanza di regole. In accordo con altri Comuni abbiamo deciso di approvare questi documenti per esprimere la nostra posizione, consapevoli che ai Comuni sono stati lasciati solo poteri consultivi». Una battaglia che da mesi coinvolge anche le comunità locali, numerosi i comitati attivi su questo fronte. Di recente anche a Carloforte, con la raccolta di 300 firme, si è costituito il comitato “No speculazione energetica Carloforte”. «Sappiamo che in tempi brevi sarà approvato il decreto aree idonee, poi la Regione avrà 180 giorni di tempo per legiferare - ha detto Gianluigi Penco, assessore alle Politiche Energetiche - ci auguriamo che finalmente possa essere riconosciuto un ruolo attivo e decisorio anche ai Comuni, non possiamo essere relegati ad un ruolo consultivo».

No alla speculazione

L’assessore all’Ambiente Gianni Verderosa ha ribadito la sua contrarietà. «Sono contro chi vuole venire nel nostro territorio a fare cassa». Molto critico anche il capogruppo Salvatore Rivano. «Si utilizza la formula dell’interesse nazionale - dice - quando è chiaro a tutti che si tratta di interessi privati perché gli impianti sono molto remunerativi per chi li gestisce». Per Pierangelo Rombi, consigliere comunale, «è eclatante che si appalti la concretizzazione dell’interesse nazionale a società private che possono anche effettuare espropri».

Oltre alle perplessità per la pesca e la rotta dei tonni, l’ordine del giorno mette in evidenza anche la preoccupazione per le ricadute sull’economia turistica e dell’accoglienza. «I parchi eolici proposti - si legge - ricadono in un territorio a forte valenza ambientale e turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA