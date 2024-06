«L’eolico in mare danneggia l’ambiente e la pesca del tonno» 

«Ferma presa di posizione contraria al progetto dell’Ichnusa Wind Power e agli altri progetti di eolico off shore»: tra gli atti ufficiali depositati al ministero della Transizione per il progetto Ichnusa Wind Power, da 504 megawatt c’è anche il parere contrario espresso all’unanimità dal Consiglio comunale di Portoscuso. Il progetto in questione riguarda un mega parco eolico galleggiante al largo della costa sud occidentale, tra i soci Eni e Cassa Depositi e Prestiti. Tra gli otto progetti depositati per il tratto di mare davanti a Carloforte e Portoscuso, è quello con l’iter autorizzativo più avanzato, il primo ad essere stato presentato al Ministero. Il Consiglio comunale di Portoscuso ha stilato un elenco dei motivi che stanno alla base del no.

Il sindaco

«Non si tratta di essere contro le rinnovabili ma questi progetti sono molto invasivi, non c’è una regolamentazione e rischiano seriamente di compromettere quel poco di economia che ci rimane, oltre all’impatto sull’ambiente e il paesaggio - dice il sindaco Ignazio Atzori - l’approvazione dell’ordine del giorno in Consiglio è concordato con il Comune di Carloforte, a breve provvederanno anche Iglesias e Gonnesa. I centri del golfo danno un segnale di unione in questa battaglia».

La pesca

Le perplessità riguardano innanzitutto gli effetti sulla rotta del tonno, un’attività pluricentenaria che è economia, storia e cultura. «Impatto negativo sulla pesca del tonno a seguito della posa del cavidotto principale di collegamento per le due sottostazioni flottanti con la sottostazione terrestre di consegna a Portoscuso dove, si ricorda, persiste una concessione per impianto di tonnara fissa». Ma non è solo il cavidotto a preoccupare. «Impatto negativo sulla rotta del tonno rosso legato sia all’estensione dell’isola off shore sia alle emissioni elettriche ed elettromagnetiche dei cavidotti, nonché alle emissioni rumorose e vibrazionali prodotte dalle torri eoliche flottanti». Quindi, secondo i dubbi di Portoscuso, non solo il cavidotto potrebbe distrubare la pesca del tonno, ma le vibrazioni prodotte dal parco galleggiante potrebbero incidere sulla rotta dei tonni, allontanandoli dalle coste sulcitane. Le perplessità non riguarda solo le tonnare ma tutto il comparto della pesca.

I documenti

«Dai documenti pubblicati non viene definita in maniera chiara - si legge nell’ordine del giorno approvato all’unanimità - l’area che sarà interdetta alla pesca per motivi legati alla sicurezza della persona. Ricordiamo che il settore ittico è un’ importante attività economica per il Sulcis Iglesiente». Il Comune di Portoscuso ha individuato anche altre perplessità. «Impatto economico negativo sul paesaggio dei Sic Isola di San Pietro e Costa di Nebida - si legge - e di conseguenza sul settore turistico, tanto più prezioso in quanto il Sulcis Iglesiente sta affrontando un grave momento di deindustrializzazione». Tra le note negative per Portoscuso c’è anche il tragitto del cavidotto, che nelle scorse settimane ha dato luogo a forti polemiche dopo il via libera alla concessione dell’area a terra da parte del Consorzio industriale. «Impatto negativo dell’elettrodotto on shore - si legge nell’ordine del giorno - per l’ubicazione del punto di arrivo dal mare, per il tortuoso percorso all’interno del polo industriale e per l’ubicazione di stazione e sottostazione elettrica». Nel documento, che ha trovato l’accordo unanime di maggioranza ed opposizione, il Consiglio comunale di Portoscuso chiede che si facciano studi approfonditi sugli effetti negativi degli impianti eolici off shore sulla migrazione del tonno rosso e sulla pesca in generale e «la modifica e l’allontanamento dei progetti dalla costa per eliminare gli impatti paesaggistici».

