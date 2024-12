Leo Village, ingegnere indagato per bancarotta 

Il professionista maddalenino Giovanni Casali è indagato per la presunta bancarotta della società Leo Village. La Procura di Tempio ha aperto una inchiesta sulla realizzazione di un residence con una trentina di unità abitative a La Maddalena. L’inchiesta è condotta dal personale delle Fiamme gialle e coordinata dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Casali è un ingegnere con un avviato studio professionale e attività a Cagliari e Roma; le indagini della Guardia di finanza sono su due profili. Il primo riguarda la gestione della Leo Village srl, e in particolare la tenuta delle scritture contabili. Ma i finanzieri avrebbero in carico anche gli esposti presentati da alcune persone che hanno acquistato unità abitative. L’avvocato Roberto Sirena rappresenta una parte dei proprietari e dice: «Confermo di aver ricevuto mandato da parte degli acquirenti di alcuni immobili. Non posso dire altro, perché le indagini sono in corso». Casali di recente è stato al centro di un servizio giornalistico di una trasmissione Mediaset: alcune persone, a Roma, si sono rivolte alla magistratura perché sostengono di avere consegnato denaro per delle pratiche che non sarebbero andate a buon fine. L’ingegnere sostiene, invece, che non vi è stata alcuna appropriazione di denaro. Casali ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, anche molto note, esibendosi come cantante.

RIPRODUZIONE RISERVATA