Leo, Pluto, Rachele e la cagnolina sola 

Leo (foto in alto a sinistra) è un gatto color miele molto affettuoso. Chiunque lo adotterà sarà riempito di coccole e gratitudine. Per informazioni 3887117221.

Pluto

Pluto (foto in alto a destra) attende una famiglia per la vita. Chi è interessato può contattare la Casa di Bingo a Capoterra al numero 3478121550.

Rachele

Rachele (nella foto in basso a sinistra) è una gatta grigio scuro, ha due mesi ed è stata recuperata dalla strada. Si è da subito abituata alla presenza delle volontarie ed è quindi pronta a trovare una casa che la accolga per sempre. Viene affidata con protocollo sanitario e visita di preaffido. Chiediamo obbligo di sterilizzazione e di vita in una casa in sicurezza. Si trova a Cagliari, ma è adottabile in Sardegna e nel centro/nord Italia. I volontari possono anche farla viaggiare con staffetta aerea in sicurezza. Informazioni al numero 3939805500.

Cagnolina sola

la cagnolina nera che vedete nella foto in basso a destra è stata a lungo felice con il suo padrone. Poi lui si è ammalato e lei vive da sola in giardini. Ha otto anni, è sterilizzata e molto socievole anche con i bambini. Cammina al guinzaglio con grande tranquillità. Per informazioni sulla sua adozione 3385487889.

RIPRODUZIONE RISERVATA