Leo Ortolani a ruota libera: «Non sono un genio, ChatGpt non mi preoccupa perché non ha ironia»  

A sentir lui, se gli chiedessero di raccontarsi la farebbe semplice: «Sono un uomo di mezza età che fa fumetti, un po’ disperato quando fa le Fiere, ma resisti, mi dico, la vita è una trattoria». Insomma, aggiunge Leo Ortolani, non è come la dicono altri, per esempio le migliaia di lettori che hanno letto, amato e collezionato le storie di Rat-Man, in edicola per vent’anni con Panini Comics: «Non sono un genio, sono uno a cui piace fare le cose, alcune gli riescono bene, altre meno, anzi, una volta che le ha fatte pensa che avrebbe potuto farle meglio, ma da qui a dire geniale, beh…».

Ospite di Camena Edizioni all’interno di Giocomix, l’autore pisano, ideatore dell’uomo topo ispirato al “Batman“ di Tim Burton, è ancora una volta in fiera a firmare le sue pubblicazioni: centinaia di albi, tra parodie, storie di scienza, e opere artistiche come “I Tarocchi“, realizzati per Feltrinelli Comics. Una mostra dei suoi lavori, organizzata dall'Accademia d’arte di Cagliari e dalla Cooperativa Sant'Elia 2003 con il patrocinio del Comune, è aperta al Lazzaretto fino al 28 aprile.

Dagli esordi di Rat-Man ad oggi, com’è cambiato il suo autore?

«Sono maturato perché le esperienze ti fanno crescere. L’adozione delle mie figlie nel 2010 mi ha cambiato. Io dico sempre che sono i figli che fanno crescere i genitori».

Rat-Man è una parodia, ma lo sono molte delle sue storie.

«È un gioco di spiazzamento. Racconti una storia che la maggioranza dei lettori conosce, e questo è un vantaggio, poi però cambi rotta, giochi, scrivi un’altra storia».

Un gioco divertente.

«Chi scrive storie, prima di tutto non deve annoiare. A volte si raccontano cose che hanno funzionato e per mancanza di coraggio, oppure per monetizzare, si ripetono per anni. Quando Rat-Man ha smesso di avere qualcosa da dire, ho smesso di farlo parlare».

Ha scritto libri di divulgazione scientifica per le edizioni Laterza e l’Agenzia Spaziale Italiana, serie di successo, ha calcato il palcoscenico con Stefano Bollani, scritto uno spettacolo per Arturo Brachetti, e il film “Elf me” diretto dai registi YuoNuts, per Amazon Prime. Sono scelte per passione o per commissione?

«A volte per commissione, come i lavori per l’Agenzia spaziale, a volte per passione come il libro sui dinosauri che amavo fin da bambino. Il confine tra passione e commissione è labile, ciò che fa la differenza è che ci devi credere».

L’essere un geologo influenza il suo lavoro?

«Sì, perché sono uno scienziato e l’essere scienziato è un atteggiamento mentale. Devi smontare quello che hai davanti per capirlo fino in fondo, e soltanto questo ti permette di raccontarlo; altrimenti ti avvicini al tema in maniera superficiale, e anche se fai una battuta rischi di farla sbagliata».

ChatGPT la preoccupa?

«No, non ha senso dell’umorismo».

Dai libri di scienza ai tarocchi: è un bel salto.

«Il merito è la qualità artistica del tarocco. Come uomo di scienza critico la magia, ma è vero che nei momenti di incertezza le persone ne hanno bisogno, il che non vuol dire farci affidamento. In ogni caso mi piaceva disegnare le figure dei tarocchi, per un artista è una bella sfida. Talmente avvincente che a fine anno usciranno le carte dello Zodiaco, colorate, come i tarocchi, da Sarah D’Imporzano».

Quale carta dei tarocchi rappresenta il futuro degli esseri umani?

«L’eremita».

Immagina l’uomo di domani solo?

«No, lo immagino in ricerca. L’eremita rappresenta l’uomo che non smette di cercare. Nessuno di noi può dire sono arrivato, se dici sono arrivato sei già morto e con te muore tutto ciò che è intorno a te. La ricerca è slancio verso la vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA